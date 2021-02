Nuotolinis darbo interviu: penki patarimai norintiems pasirodyti gerai

Dar mėnesį gyvensime karantino režime. Per pandemiją beveik 90 proc. įmonių darbo interviu vykdė nuotoliniu būdu, rodo JAV konsultacijų bendrovės „Gartner“ duomenys. Nors bendravimas technologijų pagalba per pastaruosius metus darbo rinkoje tapo visuotinai priimtina priemone, tačiau atrankas vykstantys specialistai pastebi, kad įsidarbinimo interviu metu kylantis jaudulys ir elementarių taisyklių nežinojimas gali pakišti koją gauti norimą darbą.

„Net ir IT sektoriuje, kur, atrodo, žmonės ir technologijos tikrai „sutaria“, pasitaiko daug kurioziškų situacijų, kai iš nežinojimo, jaudulio ar pasiruošimo stokos kandidatai pasimeta“, – patirtimi dalinasi Renata Tilmantaitė, įmonės „Baltic Amadeus“ Talentų atrankų vadovė. Pasak specialistės, ruošiantis nuotoliniam darbo pokalbiui svarbu žinoti pagrindines taisykles ir iš anksto pagalvoti apie tokio interviu specifiką. R. Tilmantaitė dalinasi praktiniais patarimais, kurie pravers norintiems per nuotolinį darbo pokalbį pasirodyti gerai.

Išbandykite pokalbiui pasirinktą programą iš anksto

R. Tilmantaitė džiaugiasi, kad vykdantys nuotolines apklausas specialistai turi galimybę rinktis iš kelių visuotinai paplitusių pokalbių programų. „Mums nėra didelio skirtumo, kurią programą naudoti, tačiau visada paklausiame kandidatų, kokios yra jų preferencijos. Suteikdami galimybę žmogui įvardinti, kurią programėlę jam patogiau naudoti, bandome užbėgti už akių situacijai, kai pokalbis stringa dėl technologinių trikdžių“, – sako ekspertė. Vis dėlto, dažnai pasitaiko, kad likus kelioms minutėms iki pokalbio kandidatas bando jungtis ir supranta, kad konkreti programa jo kompiuteryje neįdiegta arba nedera su kitais nustatymas. Pasak R. Tilmantaitės, tai gana dažna situacija IT sektoriuje, kur žmonės turi galingus, gerai apsaugotus kompiuteris su daug specifinių nustatymų, bet pamiršta instaliuoti tokias bendro naudojimo programas kaip „ZOOM“ ar „Microsoft Teams“. Patarimas – likus ne mažiau kaip valandai patikrinti, ar pokalbiui pasirinkta programa įdiegta jūsų kompiuteryje ir ar ji veikia.

Įsitikinkite, kad girdimi esate jūs, o ne jūsų klaviatūra

Pasak R. Tilmantaitės, nuotolinio darbo interviu metu svarbiausia yra matyti ir girdėti kandidatą. Nors šis reikalavimas atrodo paprastas, tačiau specialistė prisimena ne vieną atvejį, kai interviu prasidėdavo nuo techninių trikdžių taisymo. „Kad pokalbis būtų sklandus, kandidatą turime aiškiai girdėti. Bet koks pašalinis triukšmas gali tapti rimta kliūtimi ne tik suprasti kandidatą, bet ir norėti su juo kalbėti. Įsivaizduokite, jei visą valandą turėtumėte klausytis savo balso aido arba šiugždesio. Tai blaško ir erzina“, – patirtimi dalinasi atrankų specialistė. Sprendimas – pokalbyje dalyvauti su ausinėmis, kurios sumažins pašalinių garsų poveikį, ir pasitikrinti, ar veikia mikrofonas: „Nebūtina iš karto investuoti į brangias ausines ar naują mikrofoną – daugelis naujų kompiuterių turi gana kokybišką komplektaciją. Tačiau visada verta pasitikrinti, ar mikrofono neslopina pagalvės, arba papildomų garsų nekelia kitos aktyvios programos“. Ypač reikia vengti pokalbio metu naudotis klaviatūra ir pele – pasak ekspertės, jų keliamas garsas labai gerai girdisi. Jei pokalbio metu prireikia ką nors pasižymėti, ekspertė rekomenduoja naudotis popieriumi ir tušinuku, o nevaldomam jauduliui valdyti naudoti streso kamuoliuką.

Būkite matomi ir žiūrėkite į kamerą

Nebent yra iš anksto sutariama kitaip, kandidatas pokalbyje turi dalyvauti su įjungta kamera: „Pokalbyje neturėtų dalyvauti juodas ekranas ar kandidato nuotrauka. Nuotoliniame darbo pokalbyje, kaip ir gyvame, labai svarbu užmegzti akių kontaktą – net jei jis yra tik virtualus. Svarbu ne tik įsijungti kamerą, bet ir žiūrėti į ją viso pokalbio metu“, – primena R. Tilmantaitė. Jei pokalbis ilgesnis, kandidatai užsimiršta, praranda dėmesio koncentraciją, pradeda dairytis į šalis ar, dar blogiau, ima naršyti internete. „Nors nuovargis yra suprantamas, tačiau darbo pokalbio metu reiktų vengti žiūrėjimo pro langą – tuomet pokalbyje dalyvauja kandidato profilis, o ne veidas. Labai gerai matosi, jei kandidatas nusprendžia paklajoti internete – nuolat kintantis apšvietimas ant kandidato veido išduoda, kad atidaromi papildomi langai. Tokiu būdu siunčiate signalą, kad pokalbis neįdomus. Gali kilti abejonės ir dėl kandidato noro gauti darbą“, – perspėja ekspertė.

Venkite pokalbio su pagurkliu ir pakaušiu

Nors dirbdami per atstumą gerai jaučiamės ir prie stalo, ir krėsle, ir net lovoje, nuotoliniam darbo pokalbiui tinkamiausia yra sėdima pozicija ir stabilus kompiuteris. R. Tilmantaitė prisimena atvejus, kai pašnekovai pasidėdavo kompiuterį ant kelių, todėl jiems pakeitus pozą judėdavo ir vaizdas, arba pasirinkdavo pusiau gulimą poziciją, pamiršę nustatyti tinkamą kameros kampą: „Nors esame įpratę dirbti su kompiuteriu ant kelių, darbo pokalbiui rekomenduojame jį pasidėti ant tvirto paviršiaus – stalo, kėdės ar net grindų. Pasitaiko atvejų, kai gulint lovoje pradedamas lankstyti kompiuterio ekranas, ir pokalbyje dalyvauja jau ne kandidatas, o jo pakaušis ar pagurklis. Stabilus paviršius padeda nustatyti tinkamiausią kameros kampą ir išvengti judančio vaizdo efekto“, – pataria ekspertė.

Nekartokite „Aš nesu katė“ situacijų

R. Tilmantaitė primena, kad darbo pokalbio metu reikėtų vengti naudoti ryškius, judančius virtualius fonus, nuotraukas su kitais žmonėmis, juokingomis situacijomis ar gyvūnėliais. „Labai rekomenduoju nenaudoti virtualių filtrų – jie gali iškrėsti pokštą ir paversti jus ne patyrusiu profesionalu, o mielu katinėliu. Juokinga – taip. Tačiau darbo pokalbiui iš to naudos nedaug“, – linksmą situaciją su į katiną pavirtusiu advokatu komentuoja R. Tilmantaitė. Vis dėlto, net ir nuosekliai patikrinus visus techninius nustatymus, užtikrinus gerą garso ir vaizdo kokybę, galime susidurti su netikėtumais. „Dauguma kandidatų pokalbiuose dalyvauja iš namų, o ten yra ir antros pusės, ir vaikai, ir gyvūnėliai. Labai dažnai jie neplanuotai įsitraukia į pokalbį – ir tai iš atrankų ekspertų pusės visiškai suprantama. Tai – gyvenimas, ir dėl to per daug jaudintis nereikia. Visko būna. Net jei įvyksta kas nors netikėto – nusijuokite! Taip parodysite, kad turite humoro jausmą ir galite greitai reaguoti į netikėtumus“, – pataria atrankų ekspertė.