Pagaliau „palaimino“ NT mokesčio pakeitimus: kas už to slypi?

„Labai greitai pasižiūrėjome, atsižvelgdami į pastabas ir nuogąstavimus, kurie Seimo salėje buvo išsakyti svarstant šį įstatymo projektą. Siūlome jį patobulinti, dviejose vietose nustatant grindis savivaldybių nustatomiems pagrindinio būsto apmokestinimo tarifams“, – posėdyje sakė finansų ministras Rimantas Šadžius.

Ministerija siūlo leisti savivaldybėms nustatyti neapmokestinamas pirmojo būsto vertės grindis ir konkrečius tarifus nuo 0,1 iki 1 proc., tačiau mažiausia grindų riba turėtų būti 10 tūkst. eurų asmeniui. Konkrečias neapmokestinamas būsto vertes ir virš jų taikomo NT mokesčio ribas nustatytų savivaldybių tarybos.

„Tai būtų socialinė garantija visiems Lietuvos žmonėms, gyvenantiems mūsų valstybėje. Savivaldybės negalėtų mažesnių grindų nustatyti, tačiau galėtų padidinti, atsižvelgdamos į toje vietovėje esančias turto vidutines kainas“, – sakė ministras.

„Išskyrus pagrindinį būstą, kitam turtui, kur valstybė nustato tarifus, siūloma atsižvelgiant į nuogąstavimus ir mintis, išsakytas Seimo diskusijoje, siūloma padidinti grindis nuo 20 tūkst. iki 50 tūkst.“, – kalbėjo ministras.

Siūloma, kad kitas gyventojų NT būtų apmokestinamas nuo 50 tūkst. eurų asmeniui, o virš šios ribos taip pat būtų taikomi diferencijuoti 0,1–1 proc. tarifai: nuo 50 tūkst. iki 200 tūkst. eurų vertės NT – 0,1 proc., nuo 200 tūkst. iki 400 tūkst. eurų – 0,2 proc., nuo 400 tūkst. eurų iki 600 tūkst. eurų – 0,5 proc., o virš 600 tūkst. eurų – 1 proc.

„Labai tikimės šį įstatymą pateikti rytdienos Seimo posėdyje“, – pridūrė jis.

BNS rašė, jog iki šiol Vyriausybė siūlė leisti savivaldybėms pačioms nustatyti neapmokestinamą pirmojo būsto vertę, vadinamąsias grindis, virš jų taikant 0,1–1 proc. tarifus.

Tuo metu kitą gyventojų NT siūlyta apmokestinti nuo 20 tūkst. eurų vertės asmeniui arba 40 tūkst. eurų – dviem bendrasavininkiams.

Tuo metu komercinio NT apmokestinimas nekeičiamas – jam būtų taikomas 0,5–3 proc. tarifas, jį nustatytų savivaldybės. Be to, jį siūloma apmokestinti papildomu 0,2 proc. tarifu, jo lėšos būtų skirtos Gynybos fondui – jų tikimasi surinkti apie 60 mln. eurų per metus.

Visos pajamos už pirmąjį būstą būtų skiriamos savivaldybėms – jos priklausys nuo tarybų sprendimų ir jų dabar negalima paskaičiuoti, tuo metu už kitą NT – Gynybos fondui. Preliminariai skaičiuojama, kad iš kito gyventojų turto mokesčio būtų surenkama apie 14 mln. eurų per metus, o iš 0,2 proc. papildomo komercinio NT mokesčio – apie 61 mln. eurų.

2026 metais iš NT mokesčio į valstybės biudžetą numatoma surinkti apie 40 mln. eurų, o 2027 metais – apie 74 mln. eurų.