Palionis: 60 proc. šių lėšų – lengvatinėms paskoloms

Nuo gegužės 4 d. ūkininkai gali pretenduoti į 40 mln. eurų paramą, iš jos 25 mln. eurų numatyta su sunkumais susiduriantiems ūkininkams, o 15 mln. eurų – tiems, kuriems trūksta apyvartinių lėšų.
„Matydami paraiškų kiekį ir matydami, koks tas kiekis buvo per pirmas 2,5 savaites, su Finansų ministerija ir ILTE sutarėme tą sumą didinti iki 100 mln. eurų. 60 mln. eurų skirta lengvatinėms paskoloms, o 40 mln. eurų – apyvartinėms lėšoms“, – antradienį Seime per Vyriausybės valandą kalbėjo A. Palionis.
Tiesa, kaip teigė Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) vadovas, institucija pinigų šiai priemonei finansuoti nėra numačiusi, todėl dabar lėšos tam skirtos iš kitos ministerijos fondo. Tiesa, kokia tai ministerija, A. Palionis nepatikslino.
„Ministerija šiaip neturi (tų lėšų – ELTA), mes jau ir šituos pinigus esame susiplanavę iš grįžtančių pinigų. Tos lėšos dabar bus skolinamos iš kitos ministerijos fondo, o ŽŪM tik prisiima įsipareigojimą, kad padengsime blogas paskolas, kurios gali negrįžti“, – aiškino ministras.
Pasak A. Palionio, ministerija, siekdama, kad ūkininkai bei kiti žemės ūkio subjektai galėtų kaip įmanoma efektyviau pasinaudoti priemone, su ILTE susitarė paspartinti paraiškų procesus ir palengvinti įpareigojimą įrodyti apyvartinių lėšų trūkumą.
„Šiai schemai, mes su ILTE sutarėme, kad paraiškos būtų įvertinamos per 5 dienas, bet natūralu, kad kiekis yra labai didelis, tad tas laikas prasitempia. Matydami pagal dabartinę situaciją, ūkininkai pateikdami savo finansines ataskaitas už 2025 m. ne visada įrodo, kad susiduria su apyvartinių lėšų trūkumu. Todėl papildėme schemą, kad ūkininkai galėtų pateikti šių metų ketvirtinę ar pusmetinę ataskaitą, kad būtų įmanoma įrodyti, jog jiems trūksta lėšų“, – sakė ŽŪM vadovas.
Skelbta, kad 40 mln. eurų paramos lėšos gali būti naudojamos trumpalaikiam turtui įsigyti, elektros ir dujų sąnaudoms ūkio reikmėms finansuoti, gamybinio turto, žemės ar vandens telkinių nuomai apmokėti, darbo užmokesčiui bei su juo susijusiems mokesčiams mokėti, biologiniam turtui įsigyti, padengti palūkanoms kitose finansų įstaigose.
Teigta, jog dėl finansavimo gali kreiptis ūkio subjektai, vykdantys pirminę žemės ūkio, žuvininkystės ar akvakultūros produktų gamybą, perdirbimą ar prekybą Lietuvoje.
Nuo stichinių meteorologinių reiškinių ar rinkos sutrikdymo nukentėjusiems klientams taikoma fiksuota 2 proc. metinė palūkanų norma, kai paskolos terminas siekia iki 12 mėnesių, ir 2,5 proc., kai paskolos terminas yra nuo 13 iki 36 mėnesių.
Kitais atvejais taikoma rinkos sąlygas atitinkanti kintamoji palūkanų norma.
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