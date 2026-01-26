Palionis Saudo Arabijoje ir JAE aptars prekybos plėtrą

Nuo šeštadienio ministras lankosi Rijade, kur susitinka su Saudo Arabijos klimato kaitos, vandens ir žemės ūkio ministru ir valstybinės žemės ūkio ir maisto investicijų bendrovės „Salic Group“ vadovybe, BNS informavo ministerija.
Sausio 27–29 dienomis ministro vadovaujama delegacija dalyvaus JAE vyksiančioje tarptautinėje maisto produktų ir gėrimų parodoje „Gulfood 2026“ bei organizuos verslo misiją, siekiant stiprinti dvišalius ekonominius ryšius ir skatinti Lietuvos maisto pramonės atstovų tarptautinį bendradarbiavimą.
Vyks susitikimai su JAE tarptautinės prekybos ministru, Arabų žemės ūkio investicijų ir plėtros institucijos pirmininku, JAE klimato kaitos ir aplinkos ministre.
Susitikimų metu bus aptartos galimybės plėsti dvišalę prekybą, skatinti investicijas į žemės ūkio sektorių bei stiprinti ekonominį bendradarbiavimą. Taip pat vyks susitikimai su svarbiausiais JAE prekybos partneriais – „Truebell“, „United Foods Company“, „Spinneys“, „Lulu Group“.
