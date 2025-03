Parlamentarai svarsto tėvadienius suteikti tiems, kas augina vaiką iki 14 metų

Ketvirtadienį parlamentarai po pateikimo pritarė tai numatančiam Darbo kodekso pakeitimui. Už jį balsavo 62 Seimo nariai, prieš buvo vienas, susilaikė 12 politikų. Toliau projektą svarstys Seimo komitetai.

Pataisą pateikusi viena jo iniciatorių socialdemokratė Jurgita Šukevičienė tvirtino, jog dabar suteikiamos papildomos poilsio dienos nėra užtektina priemonė skatinti tėvų bendravimą su vaikais.

Anot jos, tėvams ilgiau suteikiant mamadienius ir tėvadienius, bus stiprinamas šeimos ryšys, tėvai galės skirti daugiau laiko paaugliams.

„Paauglystės metu ypač svarbu išlaikyti artimą ryšį su paaugliu, skirti kuo daugiau dėmesio bendraujant. Paauglys, įgijęs didesnį pasitikėjimą, sulaukęs daugiau dėmesio ir paramos iš tėvų, rečiau bendraus su bendraamžiais, linkusiais į žalingus įpročius“, – tvirtino J. Šukevičienė.

Anot jos, tai leistų sumažinti narkotikų vartojimo tikimybę.

Socialdemokratės duomenimis, jos pataisa papildomą laisvadienį suteiktų apie 124 tūkst. darbuotojų.

Pagal siūlomas pataisas, darbuotojams, auginantiems vieną vaiką iki 14 metų, būtų suteikiama viena papildoma poilsio diena per tris mėnesius, o darbuotojams, auginantiems vaiką su negalia iki 18 metų arba du vaikus iki 14 metų, tektų viena papildoma poilsio diena per mėnesį, auginantiems daugiau vaikų iki 14 metų – dvi dienos per mėnesį.

Dabar tėvadieniai suteikiami asmenims, kurie augina vaiką iki 12 metų.

Liberalas Eugenijus Gentvilas tvirtino, kad galimybę tėvams bendrauti su vaikais norima suteikti ne už valstybės, o už darbdavių pinigus.

J. Šukevičienė tvirtino, kad su verslu dėl pataisos dar bus kalbamasi, ji bus svarstoma Trišalėje taryboje.

„Esu amžinai jaunas tėvas, su vaikais bendrauju skirtingu laikotarpiu. Tikrai manęs neįtikina argumentai, kad (vaikams per dieną tėvai skiria – BNS) 7–10 minučių, nes kol pasakai vaikui: lovą pasiklok, dantis išsivalyk, nusinešk lėkštę ir kita, per dieną tikrai yra daugiau negu 10 minučių. Šiuo atveju, manau, kad pasiūlymas ne visai atitinka tikslų, kurių siekiate“, – sakė Mišriai Seimo narių grupei priklausantis Artūras Zuokas.

Jis siūlė sudaryti sąlygas tėvams ir vaikams mažiausiai pusvalandį skirti bendravimui rytais.

„Kas iš to, jeigu aš penktadienį pasiimsiu tėvadienį, o mano vaikas mokykloje. Su kuo aš bendrausiu?“ – klausė parlamentaras.

Pataisos tikslingumu abejojo ir Seimo narys Vytautas Sinica. Anot jo, efektyviau būtų, jog tėvai daugiau laiko skirtų mažiems vaikams, todėl papildomos valstybės lėšos galėtų būti nukreiptos mamoms ilgiau būti su vaikais pirmaisiais dvejais jų gyvenimo metais.