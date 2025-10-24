Pasakė, ar pirkėjai pažįsta egzotinius vaisius

Apie tai daugiau pasakojo „Maximos“ atstovas Titas Atraškevičius.
– Kokius egzotinius vaisius perka lietuviai ir kaip keičiasi jų norai?
– Jeigu stebėsime pardavimus, per pirmus šių metų devynis mėnesius matome, kad egzotinių vaisių pardavimai yra paaugę maždaug 15 procentų. Tai reiškia, kad iš tikrųjų lietuviai mėgsta į krepšelius krautis egzotinius vaisius. Vieni populiariausių yra daug kam girdėti drakono vaisiai. Taip pat tokios uogytės – dumplūnės, datulės, žmonės mėgsta ir figas. Tai tokie vaisiai, kurie ne visus metus galbūt auga ir kuriuos galima rasti, bet tikrai turime egzotinių vaisių nuolatiniame prekių asortimente. Jį ir plečiame, reaguodami į pirkėjų norus ir pasirinkimus. Iš tikrųjų matome, kad didesnėse parduotuvėse žmonės nevengia įsidėti į krepšelius, ir dažnai tai tampa kasdienės mitybos dalimi.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Temą tęsė „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė.
– Ar pirkėjai renkasi egzotinius vaisius?
– Lietuviai prie tam tikrų vaisių, kurie seniau buvo laikomi egzotiniais, yra gerokai pripratę. Populiariausias vaisius, kuris atkeliauja iš tolimųjų kraštų, visgi yra bananas, tačiau jo tikriausiai egzotiniu, kažkuo išskirtiniu nelabai laikysime. Lygiai taip pat viskas priklauso nuo sezono, nes žiemos sezono metu patys populiariausi ir iš tolimųjų kraštų atkeliaujantys vaisiai yra visi citrusai – apelsinai, mandarinai, greipfrutai, citrinos. Visa tai, kas citrusai, keliauja ant pirkėjų stalo būtent žiemos metu. Iš to, kas yra populiaru šiuo metu, – granatai, persimonai. Labai sezoniniai vaisiai, nes jie ne tik mūsų krašte turi sezoniškumą, bet ir šiltuosiuose kraštuose. Kalbant apie jau tikrai egzotinius vaisius – tuos, kurie ant stalo yra sutinkami rečiau, jų populiarumas pastaruoju metu auga. Pavyzdžiui, kaktusinės figos: jeigu prieš penkerius metus dar gaudavome skundų – „koks čia vaisius, ranką susibaudžiau“ – tai vien šiais metais jų pardavimai kilo beveik 35 procentais. Tai išties rodo, kad žmonės tuos egzotinius vaisius prisipratina, ir jie vis dažniau atsiranda ant lietuvių stalo.
