 Pasiruoškite: spalio 7-ąją sulauksime neįtikėtino elektros kainos šuolio

Pasiruoškite: spalio 7-ąją sulauksime neįtikėtino elektros kainos šuolio

vienu metu viršys ir 1000 eurų už MWh
2025-10-06 17:24 klaipeda.diena.lt inf.

Ekonomistas Tadas Povilauskas savo feisbuko paskyroje pasidalino įžvalgomis apie elektros kainas. Ekspertas pataria daliai vartotojų ypač atkreipti dėmesį į rytinį ir vakarinį kainų piką – elektros biržoje „Nord Pool“ ryte ji šoktels iki beveik 1174 eurų už megavatvalandę!

Tadas Povilauskas
Tadas Povilauskas / Ž. Gedvilos/ELTOS, freepik.com nuotr.

T. Povilauskas pabrėžia, kad nuo spalio 7 d.  elektros kainos „Nord Pool“ biržoje bus nustatomos kas 15 min., o ne kas valandą kaip dabar. 

„Jau susiformavo rytojaus (day-ahead) elektros kainos Lietuvoje, todėl galime matyti, kokie tie svyravimai bus valandos eigoje. Ir jie dideli. Pavyzdžiui, nuo 19 iki 20 val. bus keturi kainų intervalai ir skirtumas tarp minimalios (153 EUR/MWh) bei maksimalios (379 EUR/MWh) kainos bus dvigubas“, – sakė ekspertas.

Pasak T. Povilausko, didžioji dalis gyventojų turi fiksuotos kainos sutartis ir jiems tokie kainų formavimo pokyčiai tiesiogiai nėra aktualūs (tiekėjai įskaičiuoja disbalanso kaštus). 

„Tačiau tiems, kurie pasirinks kas 15 min. kintančios kainos sutartis, bus galima ir susimažinti kainą (naudojant energijai imlius prietaisus žemos kainos intervaluose), ir pasididinti (naudojant energijai imlius prietaisus didžiausios kainos intervaluose). Norint susimažinti kainą, reikia būti lanksčiu vartotoju (stebėti kainas ir reguliuoti vartojimą)“, – rašė ekonomistas savo feisbuko paskyroje. 

T. Povilauskas paaiškino, kodėl tokie pokyčiai apskritai vyksta Europos elektros rinkoje. Anot jo, taip siekiama didinti Europos elektros rinkos lankstumą augant atsinaujinančių energijos išteklių gamybos plėtrai. Ir lankstumą ne tik iš pasiūlos, bet ir paklausos pusės.

Plačiau  elektros kainos svyravimus galie paanalizuoti T. Povilausko feisbuko paskyroje:

Šiame straipsnyje:
elektros kaina
kainos šuoliai
Nord Pool
elektros birža
kainų svyravimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų