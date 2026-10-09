 Paskelbė infliacijos rodiklius

Paskelbė infliacijos rodiklius

2026-10-09 09:31
BNS inf.

Metinė infliacija Lietuvoje – rugsėjį, palyginti su 2025 metų rugsėju – pagal su kitomis ES valstybėmis metodologiškai suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) siekė 6,1 procento.

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<span>Paskelbė infliacijos rodiklius</span>
Paskelbė infliacijos rodiklius / Asociatyvi magnific.com nuotr.

Pagal vartotojų kainų indeksą (VKI) apskaičiuotas šis rodiklis siekė 6,7 procento.

Suderinta vidutinė metinė infliacija rugsėjį siekė 4,5 proc., o pagal VKI – 4,9 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra.

Tuo metu mėnesio infliacija – rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu – pagal SVKI siekė 0,9 proc., pagal VKI – 1 proc.

Metinei infliacijai, apskaičiuotai pagal SVKI, daugiausia įtakos turėjo benzino, šilumos energijos, dyzelino, asmeninių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto, medienos, įskaitant granules ir briketus, restoranų, kavinių ir kitų viešojo maitinimo paslaugų, degalų, cigarečių, elektros, vaistų, vakcinų ir kitų vaistinių preparatų kainų padidėjimas.

Infliaciją mažino gaminių iš mėsos, subproduktų, mėsos, garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir atkūrimo įrenginių, naudotų automobilių, sviesto ir kitų pieno riebalų ir aliejų, duonos ir pyrago kepinių kainų sumažėjimas.

Šiame straipsnyje:
Infliacija
rodiklis
metinė infliacija
mėnesio infliacija
rugsėjo infliacija

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