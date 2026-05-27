Patvirtino elektros ir dujų tarifus gyventojams: kiek brangs?

Visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo liepos brangs vidutiniškai dviem, gamtinės dujos – keturiais centais.
Buitiniams vartotojams, gaunantiems elektrą iš žemos įtampos elektros tinklų ir pasirinkusiems standartinį planą, tarifas augs nuo 22 iki 24 centų už kilovatvalandę (kWh, su PVM), dviejų laiko zonų: dieninės – 2,8 cento – nuo 25,8 iki 28,6 cento, naktinės – vienu centu – nuo 15,6 iki 16,6 cento.
Kaip skelbia VERT, vidutinė vartotojų sąskaita per mėnesį, palyginti su dabartiniais šio plano tarifais, didės 1,6 euro.
Pažeidžiami vartotojai irgi mokės brangiau – jiems tarifai didėja atitinkamai nuo 18 iki 20 centų, nuo 20,5 iki 23 centų ir nuo 12,9 iki 14,2 cento.
VERT teigimu, vidutinė sąskaita per mėnesį šiems vartotojams padidėtų 1,31 euro.
Pirmai dujų vartotojų grupei, kuri maistui gaminti ar šildytis suvartoja iki 300 kubinių metrų dujų per metus, kubo kaina nuo liepos didės 4,5 proc. – nuo 89 iki 93 centų, antrai grupei (nuo 300 iki 20 tūkst. kubų) – 6,2 proc. – nuo 65 iki 69 centų, trečios grupės (virš 20 tūkst. kubų) – 6,5 proc. – nuo 62 iki 66 centų.
Tačiau pastovioji kainos dalis – abonentinis mokestis – nesikeičia, ji išlieka atitinkamai 1,17 euro ir 3,99 euro (su PVM).
Anot VERT, pokyčius lėmė auganti gamtinių dujų įsigijimo kaina dėl situacijos Artimuosiuose Rytuose ir kylančios dujų kainos tarptautinėse rinkose.
„Tarptautinėse rinkose dujų kaina augo, tačiau šio augimo poveikį vartotojams pavyko apriboti. Iš anksto užfiksavus dalies dujų kainą, vidutinio dujomis besišildančio namų ūkio sąskaita didėja apie 4 eurus per mėnesį, o ne apie 6 eurus, kaip būtų be šios priemonės“, – pranešime sakė VERT narys Karolis Januševičius.
Pasak jo, ši priemonė visiems buitiniams vartotojams šiemet leis sutaupyti apie 1,9 mln. eurų – be jos tarifai būtų buvę apie 2–3 centais didesni.
Gamtinės dujos nuo šių metų sausio mažiausiems pirmos grupės buitiniams vartotojams pigo 10 proc., tačiau abonentinis mokestis padidėjo 18,2 proc. Antros grupės vartotojams kintamoji dalis sumažėjo 5,8 proc., o trečios grupės (virš 20 tūkst. kubų) – 4,6 proc., bet abonentinis mokestis jiems nesikeitė.
BNS rašė, kad elektros visuomeninis tarifas nuo sausio didėjo 1,5 cento (7,32 proc.), tačiau pažeidžiamiems vartotojams jis mažėjo 2,5 cento (12,2 proc.). Kaina jiems buvo sumažinta Vyriausybei nutarus iš perteklinių elektros gamintojų pajamų, gautų 2021 metų gruodžio – 2022 metų birželio mėnesiais, 1,8 cento už kWh sumažinti jiems tiekiamos elektros kainą. Be to, ji mažėjo ir bendrovei „Ignitis“ nutarus šiuos vartotojus elektra aprūpinti iš savo saulės ir vėjo parkų, kurių elektra yra pigesnė.
Pažeidžiamų vartotojų skaičius šiuo metu siekia daugiau nei 400 tūkst.
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