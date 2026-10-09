 Penktadienį vėl šoktelėjo degalų kainos

Penktadienį vėl šoktelėjo degalų kainos

2026-10-09 11:58
ELTOS inf.

Vidutinės benzino, dyzelino ir suskystintos naftos dujų (SND) kainos penktadienį šalies degalinėse padidėjo, pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

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<span>Penktadienį vėl šoktelėjo degalų kainos</span>
Penktadienį vėl šoktelėjo degalų kainos / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos penktadienio rytą svyravo nuo 2,09 euro iki 2,34 euro, o vidutinė dyzelino kaina siekė 2,20 euro ir buvo 0,17 proc. didesnė nei ketvirtadienį (2,19 euro).

Mažiausia dyzelino kaina buvo dvidešimt šešiose „Jozita“ tinklo degalinėse – jose litras šių degalų atsiėjo 2,09 euro. Brangiausias dyzelinas buvo dvidešimt penkiose „Viada“ tinklo degalinėse, šešiose „Circle K“ tinklo degalinėse bei „Degta“ tinklo degalinėje Elektrėnų savivaldybėje, kur jo litras kainavo 2,34 euro.

Benzino kainos penktadienio rytą degalinėse svyravo nuo 1,79 euro iki 2,02 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,91 euro ir buvo 0,34 proc. didesnė nei ketvirtadienį (1,91 euro).

Pigiausias benzinas buvo „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Utenoje, kur kainavo 1,79 euro, o didžiausia jo  kaina fiksuota dvidešimt penkiose „Viada“ tinklo degalinėse, šešiose „Circle K“ tinklo degalinėse bei „Degta“ tinklo degalinėje Elektrėnų savivaldybėje – 2,02 euro už litrą.

SND kainos degalinėse penktadienio rytą svyravo nuo 0,69 euro iki 0,96 euro, o vidutinė SND kaina siekė 0,85 euro ir buvo 1,45 proc. didesnė nei ketvirtadienį (0,84 euro).

Mažiausia SND kaina penktadienio rytą buvo R. Balsio degalinėje Kelmės rajone – 0,69 euro, o didžiausia – šešiose „Circle K“ tinklo degalinėse, kur litras dujų kainavo 0,96 euro.

Didmeninė benzino kaina spalio 8 dieną Lietuvoje buvo 1,79 euro, dyzelino – 2,06 euro.

Brent naftos kaina rinkoje ketvirtadienį siekė 104,3 JAV dolerio už barelį.

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