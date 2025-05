Po patirto fiasko pateikė naują NT mokesčio projekto modelį: ko tikėtis šįkart?

Ministerija siūlo leisti savivaldybėms nustatyti neapmokestinamas pirmojo būsto vertės grindis ir konkrečius tarifus nuo 0,1 iki 1 proc., tačiau mažiausia grindų riba turėtų būti 10 tūkst. eurų asmeniui. Konkrečias virš šios vertės taikomo NT mokesčio ribas nustatytų savivaldybių tarybos.

Kitas gyventojų NT būtų apmokestinamas nuo 50 tūkst. eurų asmeniui, o virš šios ribos taip pat būtų taikomi diferencijuoti 0,1–1 proc. tarifai: nuo 50 tūkst. iki 200 tūkst. eurų vertės NT – 0,1 proc., nuo 200 tūkst. iki 400 tūkst. eurų – 0,2 proc., nuo 400 tūkst. eurų iki 600 tūkst. eurų – 0,5 proc., o virš 600 tūkst. eurų – 1 proc.

Iki šiol Vyriausybė siūlė leisti savivaldybėms pačioms nustatyti neapmokestinamą pirmojo būsto vertę, vadinamąsias grindis, virš jų taikant 0,1–1 proc. tarifus.

Tuo metu kitą gyventojų NT siūlyta apmokestinti nuo 20 tūkst. eurų vertės asmeniui arba 40 tūkst. eurų – dviem bendrasavininkiams.

Kaip ir iki šiol, nustatydamos mokestį savivaldybės privalės atsižvelgti į du kriterijus – pirmojo būsto mokestinę vertę ir jo savininko socialinę ir ekonominę padėtį.

Kaip siūlyta ir anksčiau, NT mokestis už pagrindinį būstą iki 450 tūkst. eurų vertės (asmeniui) būtų mažinamas 50 proc., o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 18 metų ar vaiką su negalia – 75 procentais.

Jei mokestis sieks iki 5 eurų, jis nebūtų mokamas.

Tuo metu komercinio NT apmokestinimas nekeičiamas – jam būtų taikomas 0,5–3 proc. tarifas, jį nustatytų savivaldybės. Be to, jį siūloma apmokestinti papildomu 0,2 proc. tarifu, jo lėšos būtų skirtos Gynybos fondui – jų tikimasi surinkti apie 60 mln. eurų per metus.

Apleistas ar neprižiūrimas komercinis NT būtų apmokestinamas 4 proc. tarifu.

Mokesčiui skaičiuoti naudojamą NT rinkos vertę siūloma keisti kas trejus metus, o ne kas penkerius, kaip dabar.

Taip pat siūloma penkerius metus neapmokestinti žemės ūkio veiklą nutraukusių fizinių ir juridinių asmenų NT, naudoto ūkinei veiklai.

Visos pajamos už pirmąjį būstą būtų skiriamos savivaldybėms – jos priklausys nuo tarybų sprendimų ir jų dabar negalima paskaičiuoti, tuo metu už kitą NT – Gynybos fondui. Preliminariai skaičiuojama, kad iš kito gyventojų turto mokesčio būtų surenkama apie 14 mln. eurų per metus, o iš 0,2 proc. papildomo komercinio NT mokesčio – apie 61 mln. eurų.

2026 metais iš NT mokesčio į valstybės biudžetą numatoma surinkti apie 40 mln. eurų, o 2027 metais – apie 74 mln. eurų.