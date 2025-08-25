 Pramonės gamyba augo

2025-08-25 11:29
BNS inf.

Pramonės produkcijos vertė, išankstiniais duomenimis, šiemet sausį–liepą, palyginti su tuo pat metu pernai, išaugo 4,6 proc. iki 20,4 mlrd. eurų (palyginamosiomis kainomis).

Pramonės gamyba augo / Freepik.com nuotr.

Vien liepą ji siekė 2,8 mlrd. eurų (to meto kainomis) – 1,8 proc. mažiau nei birželį (pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, palyginamosiomis kainomis), tačiau  0,7 proc. daugiau nei pernai liepą, pirmadienį skelbia Valstybės duomenų agentūra. 

Per mėnesį, sumažėjo pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybos produkcija – 77,5 proc., popieriaus ir popieriaus gaminių – 9,6 proc., medienos bei medienos gaminių, išskyrus baldus, gamybos produkcija – 9,4 proc.

Padidėjo mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo – 41,4 proc., drabužių siuvimo – 11,1 proc., kitų transporto priemonių ir įrangos gamybos produkcija – 7,4 proc.

Šiame straipsnyje:
pramonė
gamyba
auga gamyba
ekonomika

jooo
kelnese daugiau augo. melagienas raso
0
0
