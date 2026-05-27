Pranešė, nuo kada stabdomas sunkiojo transporto vinječių pardavimas, ruošiamasi e. tollingui

Sprendimas priimtas ruošiantis pereiti prie elektroninės kelių rinkliavos sistemos, vadinamojo e. tollingo, kuris turėtų pradėti veikti nuo 2027 metų, pranešė ministerija.
Įsigaliojus pakeitimams baudos ir delspinigiai už Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) lėšomis finansuojamų sutarčių nevykdymą bus skiriami kelių finansavimui – valstybiniams arba vietinės reikšmės keliams.
Anot Susisiekimo ministerijos, savivaldybės galės lanksčiau perimti miestų ir miestelių valstybinės reikšmės rajoninius kelius. Jų sutvarkymui prieš perdavimą savivaldybėms galės būti skiriamas finansavimas iš KPPP.
Be to, tikslinamas kelių rinkliavų reguliavimas, informacijos apie rinkliavas skelbimo tvarka, bus lanksčiau reguliuojama elektromobilių įkrovos kainodara.
KPPP finansavimo, Kelių įstatymo ir Valstybinio kelių fondo įstatymo pakeitimams dar turės pritarti Seimas.
BNS rašė, kad e.tollingą už 16,2 mln. eurų (su PVM) Lietuvoje diegia Austrijos kelių apmokestinimo ir eismo kontrolės sistemų bendrovė „Kapsch TrafficCom“. Sistema pakeis dabartinį vinječių modelį komerciniam transportui ir leis kelių naudotojus apmokestinti pagal faktiškai nuvažiuotą atstumą.
E. tollingo sistemą Lietuvoje siekiama įsigyti nuo 2021 metų, tačiau dėl teisinių ginčų jos įsigaliojimas ne vieną kartą buvo atidėtas.
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