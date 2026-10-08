Premjeras: akcizas degalams mažinamas nebus

„Ne, kol kas tokios priemonės neinicijuojame“, – po valdančiųjų koalicijos posėdžio teigė premjeras.
M. Sinkevičius pabrėžė, kad tokia lengvata brangiai kainuotų.
„Ypatingai akcizų sumažinimo scenarijus yra brangus“, – teigė jis.
Premjero teigimu, neteisinga būtų, kad akcizą su lengvata įsigytų visi.
„Tie vairuotojai nebūtinai yra vienodo finansinio pajėgumo. Gali būti ir pensininkas greta važiuojantis, sakykime, lapkričio 1-ąją į kapus, jo pajamos iš pensijos dydžio yra kuklios. Bet gali būti ir klestintis verslo žmogus, kuriam turbūt 10 centų kuro atpiginimas nėra reikšminga priemonė“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
Ministras pirmininkas pabrėžė, kad lėšų biudžete reikės kompensuoti gyventojams pabrangusią šilumą.
„Tai vis tiek papildomai bus didžiulis iššūkis ir valstybės biudžetui“, – tvirtino M. Sinkevičius.
Tuo metu valdančiųjų Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius anksčiau ketvirtadienį teigė, kad vienintelis kelias greitai suvaldyti kuro kainų brangimą – laikinas akcizo sumažinimas. Tą patį politikas kartojo ir po koalicijos posėdžio.
Jis pabrėžė, kad šis klausimas bus aptariamas kitame koalicinės tarybos susitikime.
„Susitarėm susitikti po trijų savaičių, tikiu, kad prie šitų klausimų dar tikrai sugrįšime“, – teigė jis.
„Argumentuojama (akcizo lengvatos neįvedimas – BNS) yra nuostoliais biudžetui, bet turime atkreipti dėmesį, kad gyventojams traukinių, tarpmiestinių autobusų kompensavimas yra gerai, bet labai daugelis jų, deja, bet nenukulniuoja tuos du, tris kilometrus, o kai kur net tas autobusas neatvyksta. Tai turime matyti realybę“, – kalbėjo V. Sinkevičius.
„Vardan Lietuvos“ siūlo mažinti dyzelino akcizą 10 centų už litrą šio kainai viršijus 2,25 euro, stebėti degalų kainas, įstatyme įtvirtinti, kaip elgtis kainai pasiekus nustatytą kritinę ribą.
Jie taip pat siūlo taikyti 80 proc. viešojo transporto lengvatą žmonėms, daugiau nei 20 km vykstantiems į darbą ir iš jo.
Premjeras sakė, kad Finansų ministerijas tam nepritaria.
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