Premjerė: gyventojai turėtų būti automatiškai informuojami apie tai, kad jų duomenimis domėtasi

„Manau, kad jau turbūt (esame – BNS) pribrendę kalbėti ir apie tokią idėją, kaip automatinis pranešimas kiekvienam, kuomet yra tikrinami žmogaus duomenys“, – Seime per Vyriausybės valandą teigė ministrė pirmininkė.
„Man atrodo, kad sąžininga būtų, kad kiekvienas žmogus automatiškai gautų pranešimą, kad jo tam tikri duomenys buvo tam tikrų asmenų tikrinami ir visiškai neatlygintinai. Tai tos pamokos, kurias išmokom, matyt, iš šitos skaudžios situacijos“, – Seimo nariams kalbėjo I. Ruginienė.
Pasak premjerės, tokia automatinio pranešimo apie domėjimąsi žmogaus duomenimis sistema galėtų veikti ne tik Registrų centre.
„Kalbu ne tik apie Registrų centrą. Turime „Sodrą“, turime kitus įvairius registrus, kuomet gali bet kas prisijungti, šiuo metu Registrų centre, ir sumokėjęs tam tikrą sumą, patikrinti duomenis“, – teigė I. Ruginienė.
Pasak jos, Registrų centras pagal Bendrasis duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) turėjo pranešti apie duomenų nutekėjimą.
„Registrų centras pagal BDAR turėjo, matyt, pranešti, tai jų buvo apsisprendimas to nepadaryti, o mūsų dabar pagrindinis yra tikslas padaryti viską, kad išsiaiškinti visas aplinkybes ir turėti planą, ką mes galime dar sistemose patobulinti, kad ateityje tokie atsitikimai nebūtų įvykę“, – kalbėjo premjerė.
Anot I. Ruginienės, tyrimo metu tam tikri dalykai buvo atskleisti tik dėl to, kad apie duomenų nutekėjimą nebuvo viešinama.
„Tam tikrų duomenų ir šiandien negalime pasakyti, ikiteisminio tyrimo medžiagos negalime atskleisti, nors tikrai jau dabar galime tvirtai pasakyti, kad tam tikri dalykai yra atskleisti tik dėl to, kad buvo laiko tarpas, kuomet galėjo teisėsaugos institucijos kokybiškai atlikti tyrimą“, – Seime teigė premjerė.
Anot jos, Registrų centras kreipėsi į Asmens duomenų apsaugos inspekciją ir gavo atsakymą, kad gyventojus reikia informuoti iki gegužės 27 dienos: „Tą raštą turime, gyventojai buvo informuoti gegužės 22 dieną“.
I. Ruginienės teigimu, kai dėl duomenų nutekėjimo tyrimą pradėjo teisėsauga, šiame procese svarbiausias prioritetas buvo nepakenkti tyrimui.
Tuo metu teisingumo ministrė Rita Tamašunienė delsimą viešinti informaciją apie pavogtą Registrų centro informaciją anksčiau vadino pasirinkta taktika dėl vykdyto ikiteisminio tyrimo.
Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą.
Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vykdyti per iš užsienio pasisavintas Migracijos departamento darbuotojų paskyras.
Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandžio pradžioje, visuomenei pranešta gegužės pabaigoje.
(be temos)