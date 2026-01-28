Premjerė ragina ministeriją stiprinti viešųjų pirkimų sistemą

„Didėjant investicijoms į gynybą, didėja ir atsakomybė. Mūsų tikslas – kad kiekvienas euras tarnautų Lietuvos saugumui skaidriai ir efektyviai“, – savo „Facebook“ paskyroje trečiadienį skelbė I. Ruginienė.
Siūloma pirkimus vykdančioms Gynybos resursų ir Infrastruktūros valdymo agentūroms suteikti centrinės perkančiosios organizacijos statusą.
Pasak premjerės, Krašto apsaugos ministerija (KAM) taip pat turėtų aiškiau apibrėžti viešųjų pirkimų principus, nustatant trumpesnes tiekimo grandines, vykdant pirkimus tiesiogiai iš gamintojų, kuriant didesnes galimybes pirkimuose dalyvauti smulkiajam ir vidutiniam verslui.
Taip pat siūloma burti tarpinstitucinę pirkimų koordinavimo ir priežiūros darbo grupę, kurioje strategiškai svarbūs pirkimai būtų vertinami iš anksto, stiprinti centralizuotą pirkimų planavimą, plačiau pasitelkti „CPO LT“ sistemą pasikartojantiems ir mažos vertės pirkimams.
Anot I. Ruginienės, KAM taip pat turėtų nustatyti aiškius viešųjų pirkimų valdysenos rodiklius vadovams, stiprinti korupcijos prevenciją ir pirkimų rizikų valdymą.
Vyriausybės kanclerio pavedimu ministerija raginama atsižvelgti į Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT), konkurencijos ir antikorupcijos institucijų ekspertines rekomendacijas.
ELTA primena, kad 2026-aisiais gynybos biudžetas iš viso auga iki 4,79 mlrd. eurų arba 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) – visos šios lėšos skiriamos KAM asignavimams.
2025-ųjų biudžete patvirtintos lėšos krašto apsaugai siekė 2,5 mlrd. eurų arba 3,03 proc. nuo BVP, papildomai dar 800 mln. eurų buvo padidintas skolinimosi gynybai limitas.
Tad Lietuva pernai gynybai iš viso skyrė apie 4,1 proc. nuo BVP, o šiemet gynybos finansavimas auga beveik 1,6 mlrd. eurų – šiai sričiai bus skiriama apie 14 proc. visų biudžeto išlaidų.
Valstybės gynimo taryboje (VGT) sprendimas, pagal kurį Lietuva įsipareigojo iki 2030 m. gynybai kasmet skirti po 5–6 proc. BVP, priimtas 2025-ųjų sausį.
