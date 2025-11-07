Premjerės patarėjas: procesą blokuoja Baltarusija

„Kaip ir kalbėjome apie evakuacinį koridorių, taip ir kalbame. Mes norime, kad Lietuvos vilkikai grįžtų į mūsų šalį, bet siena laikoma uždaryta toliau. Mes kalbame tik apie koridorių savo vilkikų grįžimui ir Baltarusijai siūlymas buvo perduotas, kad galėtume susigrąžinti savuosius vilkikus“, – po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio žurnalistams penktadienį sakė I. Dobrovolskas.
„Mes leidžiame savo vilkikams grįžti, bet procesą blokuoja Baltarusijos pusė“, – pridūrė Ingos Ruginienės patarėjas.
Jo duomenimis, šiuo metu Baltarusijoje įstrigę apie 1 tūkst. Lietuvos vilkikų ir puspriekabių, 400 iš jų – Šalčininkų pasienio punkte, kuris uždarytas.
„Raginame taip pat dar kartą ir pačius vežėjus įsivertinti rizikas keliaujant į Baltarusiją, žinome ne pirmi metai, apie ką yra ši šalis“, – pridūrė jis.
Tuo metu nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ viceprezidentas Olegas Tarasovas BNS penktadienį teigė, kad sprendimas dėl Šalčininkų pasienio punkto atidarymo vilkikams yra Lietuvos rankose.
Anot jo, Lietuvai kreipusis į Baltarusijos pasienio tarnybas, kad vilkikai būtų įleisti per uždarytą Šalčininkų punktą gautas atsakymas, kad Baltarusijos pasieniečiai pasiruošę atverti šį punktą, todėl, pasak O. Tarasovo, dabar reikia Vyriausybės patvirtinimo.
Kaip BNS ketvirtadienį teigė I. Dobrovolskas, Lietuvos institucijos tariasi, kad Šalčininkų punktas būtų atvertas tik Lietuvoje ir ES registruotiems krovininiams automobiliams.
