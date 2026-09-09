Premjero pažadai: jei taip nutiktų, būtų mažinamas dyzelino akcizas

„Nuo šito politinio teiginio nesitraukiame, kad jeigu naftos barelio jau ilgalaikė kaina viršys 100 dolerių, mes turėsime, matyt, galvoti apie galimas intervencijas. Panašias, kokias mes turėjome praeityje – šešių centų, septynių centų apimtyje“, – trečiadienį Klaipėdoje žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
„Tai nereiškia, kad valstybė nereaguos, jeigu naftos barelio kainą viršys 100 dolerių ir tai bus ilgalaikė tendencija. Matyt, intervenciją turėsime daryti neišvengiamai“, – pridūrė jis.
Kaip BNS patikslino premjero patarėjas Gedas Salyga, M. Sinkevičius kaip vieną iš sprendimų omenyje turėjo dyzelino akcizo lengvatą.
„Švieslentės nedžiugina vairuotojų, besipilnančių kurą, bet kainų nemažas šokinėjimas, reikia pripažinti, kad vieną dieną taip, kitą dieną kitaip. Esame globalios rinkos dalis ir naftos kainos pasaulinės mes daryti įtakos negalime“, – sakė premjeras.
Tuo metu finansų ministras Taurimas Valys teigia nenorintis mažinti dyzelino akcizo.
„Mūsų praeitas sumažinimas 6 centų biudžetui kainavo 17 milijonų eurų. Mes tuo keliu tikrai nenorime eiti. Mes žiūrime plačiai, mes esame parengę su kitomis ministerijomis ir mokestines, ir nemokestines priemones“, – Klaipėdoje žurnalistams teigė T. Valys.
Anot jo, nereikia imtis priemonių, kol naftos kaina bent savaitę neviršija daugiau nei 100 JAV dolerių.
„Kol degalai bent jau stabiliai savaitę neišsilaiko 100 dolerių už barelį, tikrai kažkokių drastiškų priemonių nereikia. Jeigu atkreiptumėte dėmesį į cikliškumus, tai pirmadienį degalai pakyla, penktadienį kaina krenta, stabiliai“, – pridūrė jis.
Energetikos ministras taip pat teigė, kad energetikos išteklių kainos dar nepasiekusios tos ribos, kai reiktų imtis priemonių.
„Tiek finansų ministras, tiek premjeras laikosi suderintos pozicijos, kad dedamos visos įmanomos pastangos, kol ta situacija vis dar yra nepasiekusi tos ribos, kur reikėtų ieškoti papildomų, didesnio kalibro priemonių“, – žurnalistams trečiadienį sakė Lukas Savickas.
„Vienas iš rodiklių – bent jau penkias dienas stabiliai besilaikantis barelio kainos rodiklis, lygiai taip pat ne didžiausia degalinėse randama, bet vidutinė dyzelio kaina, kuri būtų arti 2,2 euro. Tokiais kriterijais jau reikėtų ieškoti papildomų sprendimų“, – pridūrė jis.
„Brent“ naftos kaina pastarąją savaitę kilo nuo 90 JAV dolerių, o trečiadienį svyruoja ties 100 JAV dolerių riba. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis, vidutinė dyzelino kaina Lietuvoje trečiadienį siekė 2,178 euro už litrą.
Ministras L. Savickas pabrėžė, kad jau dabar veikiančios priemonės leidžia gyventojams sutaupyti perkant kurą.
„Realaus laiko kuro kainų žemėlapis degalinėse rodo, kad kainų skirtumas šiandien tarp degalinių yra iki 20 centų ir tai leidžia gyventojui pasirinkti artimiausią pigesnę degalinę“, – aiškino jis.
Kaip rašė BNS, įsiplieskus konfliktui Artimuosiuose Rytuose balandžio viduryje Lietuvoje dviem mėnesiams 6 centais buvo sumažintas dyzelino akcizas – jau kitą dieną litras kuro atpigo 5 centais. Sprendimą dėl to priėmė buvusi Ingos Ruginienės Vyriausybė.
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