Prezidento patarėjas dėl PVM lengvatos šildymui: tai būtų „absoliučiai racionalu“

„Dabar pasikeitus energetinei situacijai pasaulyje, atsiradus problemų Hormuzo sąsiauryje yra absoliučiai racionalu (...) svarstyti atkurti šildymo lengvatą“, – Žinių radijui antradienį sakė V. Augustinavičius.
Praėjusią savaitę finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas LRT televizijai sakė, kad ministerija modeliuoja idėją grąžinti lengvatą šildymui.
BNS rašė, kad Seimas minėtą PVM lengvatą panaikino nuo šių metų sausio, priėmęs šį siūlymą kaip Vyriausybės inicijuotos mokesčių reformos dalį.
Lengvatinis PVM tarifas šildymui siekė 9 procentus.
Šių metų pavasarį, siekdama padėti gyventojams dėl šoktelėjusių naftos kainų, valstybė sumažino dyzelino akcizą ir pasiūlė 50 proc. nuolaidą kelionėms traukiniais.
Mažesnis akcizas nustoja galioti birželio 15 dieną, tuo metu nuolaida traukinių bilietams nebegalioja nuo birželio 1 dienos.
V. Augustinavičius sakė, kad valdžia turi būti pasirengusi greitai vėl paremti gyventojus, jeigu naftos kaina smarkiai ūgteltų – ar šiomis, ar kitokiomis priemonėmis.
„Prezidento nuomone, svarbiausia, kad mes į antrą pusmetį ateitume dar geriau pasiruošę reaguoti greitai. Matyt, tas greitis yra svarbiausias dalykas“, – teigė šalies vadovo patarėjas.
K. Vaitiekūnas yra sakęs, jog valstybė ruošia naujas tikslines priemones pažeidžiamiausioms grupėms dėl galimos krizės.
Šimkus: PVM lengvatos šildymui grąžinimas nebūtų tiksliausia priemonė
Prezidentūrai pareiškus, kad šoktelėjus kuro kainoms laikinas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatos centralizuotam šildymui grąžinimas būtų racionalus, Lietuvos banko vadovas sako, jog tai nebūtų pati tiksliausia priemonė padedant labiausiai šių kainų poveikį jaučiantiems gyventojams.
„Kai kalba pasisuka apie PVM lengvatinį tarifą centralizuotam šildymui, tai yra visiems, įskaitant ir tuos, kurie uždirba aukštas ir labai aukštas pajamas, taip pat ir mažas, ir labai mažas pajamas. Tai kiek šita priemonė yra taikli, tikslinga? Manau, kad tai tikrai ne ta priemonė, kurią labiausiai tikslinga taikyti“, – žurnalistams antradienį sakė LB valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus.
Anot jo, valstybės biudžetas yra „pakankamai įtemptas“, todėl svarbu subalansuoti pajamas ir išlaidas.
„Suprantu norą palengvinti naštą žmonėms, bet labai svarbu įvertinti ir galimybes“, – pabrėžė jis.
G. Šimkaus teigimu, būtų galima svarstyti tikslesnės paramos variantus, nukreiptus į labiausiai energijos išteklių kainų poveikį jaučiančius žmones: „Tas lėšas, kurios būtų neprarastos (dėl PVM lengvatos – BNS), būtų galbūt galima nukreipti tiems, kuriems labiausiai reikia. Galbūt ne tiems, kurie naudojasi centralizuotu šildymu“.
BNS rašė, kad Seimas šią lengvatą pernai panaikino kartu su Vyriausybės inicijuota mokesčių reforma, įsigaliojusia nuo šių metų sausio.
Lengvatinis PVM tarifas šildymui siekė 9 proc., o įprastas – 21 procentas.
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