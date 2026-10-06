Prezidentūra ragina imtis priemonių dėl augančių degalų kainų: norisi kaip galima greičiau

„Netrukus turėtų būti (2027 metų biudžeto projektas – BNS) pateikiamas Seimui. Su biudžeto pateikimu Seimui priemonės (dėl kuro kainų – BNS) turėtų būti pateiktos“, – Žinių radijui antradienį sakė prezidento patarėjas Ramūnas Dilba.
„Norisi kaip galima greičiau, bet dar vyksta baigiamieji darbai dėl biudžeto, prognozuojamos pajamos ir panašiai. Atlikus visą darbą, manau, tikrai bus pristatytas priemonių paketas“, – pridūrė patarėjas.
Valstybės biudžeto projektas Seimui turi būti pateiktas iki spalio 17 dienos.
Anot jo, Ministrų kabinetas turėtų apskaičiuoti priemonių poveikį viešiesiems finansams bei naudą gyventojams.
„Vyriausybė turėtų matyti priemonių visumą, koks geriausias balansas tarp biudžeto praradimų ir tų priemonių, kurios duoda didžiausią naudą vartotojui“, – kalbėjo patarėjas.
„Kažkokios vienos priemonės negalima išskirti, reikia žiūrėti visumą“, – aiškino R. Dilba, paklaustas, ar, prezidento nuomone, jau laikas mažinti akcizus kurui.
Jo teigimu, svarbu, jog sumažinus akcizus to naudą pajustų galutiniai vartotojai.
Kaip rašė BNS, valdančiųjų koalicijos taryba šią savaitę ketina aptarti, kaip suvaldyti degalų kainas.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius penktadienį teigė, kad „ryškėja ir konkretėja“, kokių priemonių Vyriausybė imsis. Pavyzdžiui, svarstoma laikinai sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas, pagal Vokietijos modelį fiksuoti degalinių kainodarą, jos keitimą ar nustatymą leidžiant tik vieną kartą per parą.
Pasak R. Dilbos, dar viena iš svarstytinų priemonių – vienintelės Baltijos šalyse naftos perdirbimo įmonės „Orlen Lietuva“ viršpelnių apmokestinimas panašiu principu, kaip anksčiau laikinuoju solidarumo įnašu buvo apmokestinti komercinių bankų aukšti pelnai. Energetikos įmonių viršpelnių mokestį neseniai įvedė Lenkija.
Patarėjo teigimu, tai tiesiogiai nemažintų degalų kainos, tačiau leistų į valstybės biudžetą surinkti daugiau pajamų, kurias būtų galima tikslingai skirti kuro brangimo suvaldymui.
„Vyriausybė gali šitą priemonę apsvarstyti visame priemonių pakete. Norisi matyti poveikį, skaičiavimus, kiek galima būtų surinkti iš tokio mokesčio, jei jis būtų pritaikytas „Orlen“ („Orlen Lietuvai“ – BNS)“, – sakė R. Dilba.
Jis taip pat teigė, kad traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų piginimas yra gera alternatyva, o valstybei kainuotų mažiau nei akcizo mažinimas.
Vyriausybei svarstant priemones, kaip sumažinti itin aukštų degalų kainų poveikį gyventojams ir verslui, prezidentas Gitanas Nausėda siūlė dar kartą svarstyti ankstesnę jo idėją kasdien nustatyti kainų lubas – šalies vadovas tikisi, kad dar pavasarį jo teiktos pataisos bus priimtos Seime.
(be temos)