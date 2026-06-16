Prieš posėdį profsąjungos ir darbdaviai mėgina sutarti dėl MMA didinimo

Lietuvos verslo konfederacijos vadovas Andrius Romanovskis sako, kad tariamasi, jog MMA didėjimas būtų susietas neapmokestinamų pajamų dydžio (NPD) augimu.
„Tai būtų mažesnis spaudimas ekonomikai, bet kartu užtikrintų, kad darbuotojai, kurie yra mažiausias pajamas gaunantys, socialiai pažeidžiamiausi, kad jiems padidėtų faktinis atlyginimas į rankas tiek, kiek nori profsąjungos ar kiek jos gali sutikti su tuo. Čia tokia formulė galėtų būti, bet aš nenoriu kalbėti apie konkrečius skaičius, nes tai yra derybų klausimas“, – BNS antradienį sakė A. Romanovskis.
Pasak jo, tikimasi, kad darbdavių ir profsąjungų atstovai į Trišalės tarybos posėdį atvyks jau radę sutarimą, tačiau kol kas nuomonės išsiskiria ir tarp darbdavių.
„Dabar bandome surasti sutarimą su profesinėmis sąjungomis. Šiandien dar deramės ir su kitais darbdaviais, tai dar negaliu pasakyti, ar mes turim sutarimą, ar ne. Mes labai arti sutarimo, bet dar neturiu ką pakomentuoti“, – tikino Verslo konfederacijos vadovas.
Anksčiau jis yra sakęs, kad MMA kitąmet turėtų augti ne daugiau kaip 6–7 procentais.
Laikinoji Profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė taip pat teigė, kad yra preliminarus susitarimas su darbdaviais, tačiau jis dar galutinai nesuderintas.
„Turime preliminarų susitarimą su darbdaviais, tik nežinau, ar visi pritars. (...) Turėjome du posėdžius su darbdaviais, vyko derybos. Bendrą skaičiuką radome su tam tikru įpareigojimu Vyriausybei, bet kadangi ne visi dalyvavo (derybose – BNS), šiandien turėtų suderinti, ar nori visi pritarti“, – BNS teigė D. Jakutavičė.
Pasak jos, jei sutarimas nebus pasiektas, profsąjungos laikysis Lietuvos banko pasiūlytos aukščiausios ribos – MMA didinti 12 procentų.
Anot D. Jakutavičės, mažesnis MMA augimas būtų galimas, jeigu tuo pat metu didėtų ir NPD.
Pastaraisiais metais darbdaviams ir profesinėms sąjungoms nepavykdavo susitarti dėl MMA didinimo, todėl vienašališką sprendimą priimdavo Vyriausybė.
Lietuvos bankas yra apskaičiavęs, kad MMA pagal nuosaikų scenarijų kitąmet galėtų didėti 6,4 proc., arba 73,6 euro, tuo metu spartesnio didinimo scenarijus numato 12 proc. augimą, arba 138,1 euro.
MMA nuo šių metų padidinta 11 proc. (115 eurų) iki 1153 eurų (iki mokesčių) – tai sudaro 47,5 proc. vidutinio darbo užmokesčio.
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