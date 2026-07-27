Ragina stiprinti ES pasienio regionų turizmą

„Nors Lietuva yra saugi ir patraukli kelionių kryptis, geopolitiniai veiksniai Rytų regiono pasienyje vis dar daro įtaką tarptautinių turistų ir investuotojų sprendimams. Todėl kartu su regiono partneriais siekiame, kad Europos Sąjunga skirtų daugiau dėmesio ir paramos valstybėms, kurių turizmo ekosistemos dalyviai dėl šių aplinkybių patiria papildomų iššūkių“, – pranešime teigė ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Šalys atkreipia dėmesį, kad dėl geopolitinės situacijos ir Rusijos karo prieš Ukrainą regionas tebesusiduria su iššūkiais, kurie turi poveikį atvykstamojo turizmo srautams bei investuotojų atsargumui.
Dokumente EK raginama numatyti priemones Rytų pasienio regionams būsimoje ES tvaraus turizmo strategijoje, imtis tikslingų veiksmų, kuriais būtų stiprinamas mažųjų ir vidutinių įmonių ir turizmo vietovių atsparumas ir konkurencingumas, gerinamas susisiekimas ir atkuriamas pasitikėjimas regionu.
Naujausi komentarai