Regionų pramonės mažoms ir vidutinėms įmonėms – 10 mln. eurų

Ekonomikos ir inovacijų ministerija pranešė paskelbusi kvietimą finansavimui gauti.
„Sustiprinsime mūsų pramonės konkurencingumą bei sudarysime sąlygas verslui ir mokslui kartu kurti ir praktiškai išbandyti aplinkai draugiškus inovatyvius technologinius sprendimus“, – pranešime sakė ministras Edvinas Grikšas.
Investicijos bus skiriamos projektams, kuriais bus kuriamos technologijos, padedančios mažinti neigiamą poveikį aplinkai, taupyti išteklius ir gaminti tvaresnius produktus.
Įmonės galės investuoti į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP), patentuoti sukurtus sprendimus ir parengti naujus gaminius pateikimui rinkai.
Įmonės galės pretenduoti į nuo 50 tūkst. iki 500 tūkst. eurų siekiantį finansavimą. Iki 30 tūkst. eurų taip pat galės būti skiriama sukurtų produktų patentavimui, o iki 50 tūkst. eurų – naujo gaminio parengimui rinkai.
Finansavimui gauti galima kreiptis į Inovacijų agentūrą iki 2027 metų sausio 29 dienos.
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