Registrų centras: vasarį registruojamų NT sandorių skaičius išliko aukštas

„Praėjusiais metais pirmieji du metų mėnesiai buvo ikipandeminiai, kai visi gyvenome daugmaž įprastu ritmu ir rinkoje nebuvo reikšmingų poslinkių. Šių metų pradžia pagal bendrą NT sandorių skaičių nedaug skiriasi nuo praėjusių metų atitinkamo laikotarpio, tad galima teigti, kad rinka juda įprasta vaga. Šių metų pradžioje stebime žemės sklypų ir gyvenamųjų namų rinkos augimą, kuris atitinka pernai matytas tendencijas. Butų pardavimai šiemet yra mažesni nei pernai“, – sako Registrų centro Duomenų sprendimų ir analizės departamento vadovo pareigas laikinai einantis Paulius Rudzkis.

Per pirmus du šių metų mėnesius iš viso įregistruota 20,3 tūkst. NT pirkimo-pardavimo sandorių. Tai yra 1 proc. mažiau nei 2020 metų sausį-vasarį (20,4 tūkst.). Vien tik per vasario mėnesį įregistruota 10,3 tūkst. NT sandorių arba 2 proc. mažiau nei praėjusių metų vasarį, tačiau 3,5 proc. daugiau nei šių metų sausį.

Šiemet visoje šalyje įregistruota 5,2 tūkst. butų pardavimų – 14 proc. mažiau nei per pirmus du 2020 metų mėnesius, per sausį – 2,6 tūkst. arba 17 proc. mažiau nei praėjusių metų vasarį, bet beveik 2 proc. daugiau nei šių metų sausį.

Šių metų pradžioje taip pat įregistruota maždaug 1,9 tūkst. individualių gyvenamųjų namų pardavimų – 5 proc. daugiau nei 2020 metų sausį-vasarį. Per vasarį pasikeitė 945 gyvenamųjų namų savininkai arba 8 proc. daugiau nei per 2020 metų vasarį ir 3,5 proc. daugiau nei per šių metų sausį.

Visoje šalyje šiemet taip pat įregistruota per 10 tūkst. žemės sklypų savininkų pasikeitimų. Tai yra 5 proc. daugiau nei per pirmus du praėjusių metų mėnesius. Vien tik per vasarį įregistruota 5,1 tūkst. žemės sklypų sandorių arba 3 proc. daugiau nei 2020 metų vasario mėnesį ir 5 proc. daugiau nei šių metų sausį.