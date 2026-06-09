Rinkos dalyviai prašo atmesti siūlomą Pieno įstatymą

Seime šiuo metu svarstomas Nesąžiningos prekybos praktikos pieno sektoriuje draudimo įstatymo projektas.
Kaip nurodo Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“, Lietuvos pienininkų asociacija „Pieno centras“ ir Lietuvos pieno ūkių asociacija, šiam projektui jos pateikė 37 pastabas ir pasiūlymus, tačiau į 36 iš jų neatsižvelgta, viena pastaba buvo atsiimta.
Anot rinkos dalyvių, pasiūlymai apėmė kainodaros taisyklių, priedų ir priemokų ribų, dvipusės atsakomybės, pieno kokybės tyrimų, konkurencijos vertinimo ir įstatymo įsigaliojimo terminų klausimus.
Sektoriaus dalyviai ypač kritikuoja siūlomą 20 proc. priedų ir priemokų ribą.
„Tokia riba neatitinka rinkos praktikos ir riboja galimybes skatinti aukštesnės kokybės pieno gamybą, todėl siūloma ją didinti iki 30–40 proc. arba išvis jos atsisakyti ir taikyti lankstesnį modelį“, – teigiama pranešime.
Kooperatyvų atstovai siūlo atsisakyti neapibrėžtų normų, kurios, jų teigimu, gali apsunkinti veiklą.
„Dalies organizacijų vertinimu, projekte numatyti informacijos atskleidimo reikalavimai dėl priedų ir priemokų sistemų yra pertekliniai, o kai kurios nuostatos – per plačios ar nepakankamai aiškios“, – nurodo rinkos dalyviai.
Perdirbėjai taip pat ragina įtvirtinti dvipusės atsakomybės principą, numatant vienodas taisykles tiek pieno pirkėjams, tiek pardavėjams – teigiama, kad dabar siūlomas reguliavimo modelis yra pernelyg vienpusis.
Rinkos dalyviai kelia ir konkurencijos klausimus – siūlo atlikti išsamų poveikio konkurencijai vertinimą, kritikuoja galimą pieno tyrimų koncentravimą valstybinėje laboratorijoje ir abejoja dėl kainodaros ribojimų.
Pasak jų, reguliavimas neturėtų dirbtinai riboti konkurencijos ar suteikti išskirtinių teisių.
Pastabas pateikusios žemdirbių organizacijos daugiausia atstovauja žalio pieno gamintojams, per mėnesį parduodantiems daugiau kaip 40 tonų žalio pieno.
Žemės ūkio duomenų centro skelbiamais duomenimis, iš šios grupės šių metų balandį buvo supirkta daugiau kaip 73 proc. viso pieno.
Seime šiuo metu svarstomas Pieno įstatymas, kuriuo siekiama nustatyti pagrindinius žalio pieno kainodaros principus, apriboti nesąžiningų praktikų taikymo galimybes sudarant pieno pirkimo–pardavimo sutartis, nustatant draudžiamųjų veiksmų sąrašą.
Premjerė Inga Ruginienė anksčiau teigė, kad projektus bus tobulinamas toliau, užtikrinant, kad jis didintų paskatas vietiniams pieno gamintojams bei užtikrintų smulkiųjų šio sektoriaus atstovų konkurencingumą.
Anot rinkos dalyvių, Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) nurodo, kad į suinteresuotų pusių pastabas neatsižvelgta siekiant išlaikyti projekto tikslus – apsaugoti silpnesniąją pieno tiekimo grandinės šalį, užtikrinti kainodaros skaidrumą ir išvengti piktnaudžiavimo.
Teigiama, jog pernai sausį Vyriausybė buvo siūlė kol kas nesvarstyti Pieno įstatymo, nors ir palaikė tikslą užtikrinti sąžiningesnius santykius tarp pieno pirkėjų ir pardavėjų, tuomet buvo žadėta surengti viešas konsultacijas.
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