 Ruošia apynasrį seksualinių paslaugų pirkėjams: akiratyje – didelės baudos

Ruošia apynasrį seksualinių paslaugų pirkėjams: akiratyje – didelės baudos

2026-06-07 13:32
BNS inf.

Vyriausybė palaiko siūlymą nustatyti dešimt kartų didesnes administracines baudas prostitucijos pirkėjams.

<span>Ruošia apynasrį seksualinių paslaugų pirkėjams: akiratyje – didelės baudos</span>
Ruošia apynasrį seksualinių paslaugų pirkėjams: akiratyje – didelės baudos / Asociatyvi J. Kalinsko/BNS nuotr.

Ministrų kabinetas šią savaitę pritarė Teisingumo ministerijos parengtai išvadai, skirtai Seimo narių socialdemokračių Birutės Vėsaitės ir Orintos Leiputės siūlomai Administracinių nusižengimų kodekso pataisai.

„Projektas orientuotas į prostitucijos paklausos mažinimą ir administracinių sankcijų prevencinio poveikio stiprinimą. Tikimasi, kad griežtesnė atsakomybė prisidės prie kovos su seksualiniu išnaudojimu ir prekyba žmonėmis“, – teigiama išvadoje.

Kaip skelbė BNS, pakeitimais siūloma nustatyti, kad atlygintinis naudojimasis prostitucijos paslaugomis užtrauktų baudą nuo 1 tūkst. iki 1,6 tūkst. eurų, o pakartotinis nusižengimas – nuo 1,6 tūkst. iki 3,5 tūkst. eurų.

Dabartinė tvarka numato baudas nuo 90 iki 140 eurų, o pakartotinio nusižengimo atveju – nuo 140 iki 300 eurų. Dabar tokia pat atsakomybė taikoma tiek besiverčiantiems prostitucija, tiek besinaudojantiems paslaugomis.

Tai reiškia, kad priėmus pataisas kur kas didesnė atsakomybė bus taikoma paslaugų pirkėjams, o paslaugų teikėjams sankcija nesikeis.

Seimas pataisoms balandį yra pritaręs po pateikimo. Apsvarsčius komitetuose, projektas į parlamento salę turėtų sugrįžti birželio mėnesį.

Šiame straipsnyje:
prostitucija
seksualinių paslaugų pirkėjai
baudos

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Didinkite baudas prostitutėmis o ne pirkėjams jų paslaugų pilna Lietuva atveštu visokių haholiu kurvu ir dar iš kitų šaliu
4
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Užkniso
O kodėl tada leidžiama propaguoti iškrypėlius "Pride" paraduose?
5
0
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