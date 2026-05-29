Per savaitę degalai Taline brango, Rygoje pigo, o Vilniuje kainos judėjo skirtingomis kryptimis

Taline 95 markės benzino vidutinė kaina per savaitę pakilo dviem centais, 98 markės – 1,5 cento, o dyzelino – 2,5 cento. Rygoje benzinas atpigo 7 centais, o dyzelinas – 16 centų. Vilniuje per savaitę benzinas pabrango 0,5 cento, o dyzelinas, priešingai, atpigo 4 centais.
Penktadienį 95 markės benzinas Estijos sostinėje kainavo vidutiniškai 1,789 euro, tai yra 4,5 cento pigiau nei Rygoje ir 7 centais pigiau nei Vilniuje. 98 markės benzino kaina Taline sudarė 1,844 euro – 6 centais mažiau nei Rygoje ir 11,4 cento mažiau nei Vilniuje.
Dyzelinas Taline kainavo vidutiniškai 1,804 euro, tai yra 5 centais pigiau nei Rygoje ir 11,5 cento pigiau nei Vilniuje.
Šis kainų palyginimas yra informacinio pobūdžio. Degalų kainos skirtingose degalinėse gali skirtis.
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