Savivaldybės: kitąmet šildymo išlaidų kompensacijoms gali trūkti apie 60 mln. eurų

„60 mln. eurų savivaldybės pritrūks, kai kitais metais pradės galioti atnaujintas Socialinės piniginės paramos įstatymas, kurio pagrindu daugiau gyventojų kreipsis dėl kompensacijų“, – Eltai komentare raštu teigė LSA patarėja komunikacijai Inga Vilūnienė.
„Tikimės, jog Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavyks įtikinti Finansų ministeriją skirti šias lėšas savivaldybėms ir užtikrinti socialiai jautriems gyventojams įstatymo jiems numatytą paramą“, – komentavo ji.
Šildymas nuo kitų metų brangsta Seimui nusprendus panaikinti lengvatinį 9 proc. PVM tarifą centralizuotam šildymui ir karštam vandeniui – jis didinamas iki 21 proc. LSA atstovės teigimu, padidėjus PVM tarifui, augs ir šildymo kainos savivaldybėms.
„Padidėjus tarifams, didės ir šildymo kainos (apie 40 mln. eurų), todėl Lietuvos savivaldybių asociacija savivaldybių vardu jau kreipėsi į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kuri sutinka, kad ši suma turėtų būti kompensuota“, – teigė I. Vilūnienė.
Ji pridūrė, kad savivaldybėms skiriamų kompensacijų klausimai bus aptariami kitą savaitę, LSA ir Finansų ministerijos derybų dėl 2026 metų biudžeto metu.
Vis dėlto, anot LSA atstovės, PVM lengvatinio tarifo panaikinimas kelia nerimą ne tik dėl kompensacijų nepasiturintiems gyventojams, bet ir dėl augsiančių savivaldybėms priklausančių įstaigų šildymo kainų, kurias teks sumokėti iš savivaldybių biudžetų.
„Kitas iššūkis savivaldybių laukia dėl to, kad žymiai padidės ir joms priklausančių įstaigų – mokyklų, darželių, poliklinikų, kultūros centrų ir kitų – išlaidos už šildymą bei karštą vandenį“, – teigė LSA atstovė.
„Šias išlaidas savivaldybės greičiausiai turės padengti iš savo savarankiškųjų lėšų“, – pridūrė ji.
I. Viliūnienės teigimu, išaugusios šildymo kainos gali priversti savivaldybes atidėti planuotus projektus ar veiklas, kurias buvo tikimasi įgyvendinti iš 2026 m. prognozuojamų savivaldybių biudžetų pajamų prieaugio.
SADM duomenimis, rugsėjį dėl šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų beprasidedančiam šildymo sezonui kreipėsi 52 tūkst. gyventojų.
Ministerija skelbė, kad praėjusio šildymo sezono metu vidutiniškai per mėnesį kompensaciją gavo apie 161,2 tūkst. asmenų. Šiemet, manoma, kompensacijų gavėjų skaičius išaugs iki 190 tūkst.
Taip pat, anot ministerijos, Seimui nusprendus panaikinti PVM lengvatas šildymui, šiemet išlaidos kompensacijoms gali išaugti beveik dvigubai ir sudaryti apie 100 mln. eurų.
Nuo 2026 m. įsigalios Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimai.
Jiems įsigaliojus, nustatant socialinei paramai gauti skirtą turto normatyvą ir apskaičiuojant socialinės paramos dydį, į bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens turtą nebus įtraukiamas Pensijų kaupimo įstatymo nustatytais pagrindais išmokėtas pensijų fonde sukauptas pensijų turtas.
