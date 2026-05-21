Savivaldybių kelių projektams – 12,4 mln. eurų paramos

Finansavimas leis savivaldybėms gerinti susisiekimą su pramonės teritorijomis, laisvosiomis ekonominėmis zonomis (LEZ) ir verslui svarbiais objektais, penktadienį pranešė ministerija.
„Kai teritorijos, kuriose galėtų kurtis verslas, tampa lengviau pasiekiamos, savivaldybės gali sparčiau pritraukti naujus investuotojus, paskatinti plėstis esamas įmones ir kurti naujas darbo vietas“, – pranešime teigė ministras Edvinas Grikšas.
Daugiau nei 3,1 mln. eurų skirta trims Klaipėdos miesto projektams LEZ teritorijoje: 1,64 mln. eurų – Lypkių sankryžos jungiamiesiems keliams, 1,36 mln. eurų – Kretainio gatvės, 132,4 tūkst. eurų – Švepelių sankryžos rekonstrukcijai.
Beveik 2 mln. eurų skirta Radviliškio rajono keliams Baisogala–Moralynė ir Biliūnai–Augmėnai rekonstruoti, 1,8 mln. eurų – Ukmergės Žiedo gatvės ruožo nuo Deltuvos iki Gedimino gatvės atnaujinimui ir jungiamųjų gatvių statybai, 1,66 mln. eurų – Marijampolės Inovacijų gatvei atnaujinti, 1,62 mln. eurų – Alytaus Putinų gatvės į pramonės parką pirmojo etapo rangos darbams, 1,11 mln. eurų – Panevėžio viaduko per geležinkelį Pramonės gatvėje ir jo prieigų atnaujinimui.
Be to, dar 531,8 tūkst. eurų skirta Kaišiadorių Pramonės gatvės, 230 tūkst. eurų – Kėdainių Biochemikų gatvės, 224,4 tūkst. eurų – Mažeikių Montuotojų gatvės atkarpos kapitaliniam remontui, 184,5 tūkst. eurų – Šiaulių pramonės parko infrastruktūrai.
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