Dėmesio: SEB interneto banko veikla vis dar sutrikusi

Bankas pranešė, kad sutrikimai toliau šalinami, o banko klientų aptarnavimo skyriai antradienį atsidarys viena valanda anksčiau.

Anot banko pranešimo, atsiskaitymai visą dieną mokėjimo kortelėmis veikia kaip įprastai, be sutrikimų. Lėšas taip pat galima pervesti naudojantis mobiliąja programėle.

„Interneto banko veiklos sutrikimas šiandien yra susijęs su greitaveikos problemomis. Baltijos IT specialistų komanda visą dieną šalina sutrikimus“, – pranešime cituojama SEB Baltijos šalių tarnybos mažmeninės bankininkystės vadovė Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė.

Pasak jos, dalis klientų, kurie naudojasi banko mobiliąja programėle, pervedimus atlieka joje. Dėl to išaugo programėlės naudojimo apkrovos, ji veikia lėčiau nei įprastai.

Pinigų pervedimo operacijos pirmadienį taip pat buvo atliekamos skyriuose – sutrikimų šalinimo metu klientams ši paslauga teikiama nemokamai. Anot pranešimo, atsiskaitymai SEB banko mokėjimo kortelėmis visą dieną veikia be sutrikimų.

„Atsižvelgiant į tai, kad interneto banko veiklos sutrikimo šalinimo darbai užtruko, nusprendėme antradienį ryte visus klientų aptarnavimo skyrius atidaryti viena valanda anksčiau arba anksčiausiai 7.30 valandą“ – sakė Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė.

Banko veikla buvo sutrikusi ir šeštadienį. Kaip rašė portalas 15min.lt, kai kuriems klientams neveikė arba veikė lėčiau nei įprastai mobilioji programėlė ir interneto bankas.

SEB bankas teigia, jog interneto banko veiklos sutrikimas šeštadienį ir pirmadienį nėra susiję.

„Savaitgalį SEB banke buvo vykdomi IT veiklos tęstinumo testai, dėl to kurį laiką buvo sutrikęs paslaugų internetu teikimas klientams, o šiandien sutrikimas susijęs su greitaveikos problemomis. Sutrikimo priežastys nustatytos, IT specialistų komanda šalina sutrikimus, labai atsiprašome klientų“, – BNS teigė banko komunikacijos projektų vadovė Jovita Bazevičiūtė.