SEB nekeičia šių metų Lietuvos BVP prognozės: ko tikėtis

2027 metų BVP augimo prognozė taip pat nekeičiama – 2,1 proc., skelbiama antradienį paskelbtoje banko „Nordic Outlook“ apžvalgoje.
Banko vertinimu, po stipraus augimo pernai šiemet Lietuvos ūkis augs dar sparčiau – skatinamas laikinai išaugsiančio vartojimo, kurį savo ruožtu lems į ekonomiką įlietos iš antrosios pensijų pakopos atsiimtos lėšos.
SEB pirmąją vartojimo bangą prognozuoja balandį, kai daliai žmonių bus išmokami pinigai iš antros pensijų kaupimo pakopos fondų – banko skaičiavimais, bus atsiimta 35 proc. lėšų, iš kurių 60 proc. bus išleista prekėms ir paslaugoms.
„Rezultatas – reikšmingai mažesnis vartojimo augimas kitais metais. Vis dėlto, pagrindiniu ekonomikos varikliu išliks investicijos“, – teigiama „Nordic Outlook“ apžvalgoje.
Banko vertinimu, investicijas skatins iki 5,38 proc. BVP šiemet išaugusios išlaidos krašto apsaugai, taip pat atsigaunanti būstų statyba.
„Didelės išlaidos gynybai jau tapo realybe“, – pabrėžia SEB.
Pasak jo, būsto rinka šiemet liks aktyvi, tačiau „ir vėl“ jo kainos kils sparčiau nei namų ūkių pajamos. Anot SEB, rinką skatins sumažintos bazinės palūkanų normos, įtakos turės ir antros pensijų kaupimo pakopos reforma, palankesnės skolinimosi sąlygos.
Bankas taip pat mano, kad Lietuvos eksporto paklausą šiemet ir kitąmet turėtų paskatinti geresnė Švedijos ir kitų aplinkinių šalių ekonominė padėtis, dviženkliu tempu augs paslaugų eksportas, ypač dėl informacinių technologijų ir finansų sektorių rezultatų.
Infliacijos šuolis – antrąjį ketvirtį
Bankas 0,1 proc. punkto sumažino (palyginti su lapkričio prognoze) šių metų vidutinės metinės infliacijos prognozę – ji sieks 3,3 proc. Kitų metų infliacijos prognozė padidinta 0,1 punkto iki 3 procentų.
Anot jo, pirmąjį metų ketvirtį infliacija, tikėtina, nukris žemiau 3 proc., tačiau vėliau vėl ūgtels skatinama vartojimo, kiek spartesnio energijos kainų augimo bei padidėjusių akcizų.
Prognozuojama, kad šiemet sulėtės paslaugų infliacija – ji sieks 5,5 proc., tuo metu maisto kainų didėjimas „stipriai sulėtės“.
SEB, be to, kiek padidino vidutinio darbo užmokesčio augimo prognozę ir mano, kad šiemet augimas sieks 7,7 proc. (lapkritį – 7,6 proc.), o kitąmet tikimasi 7 proc. augimo (tiek pat).
Tuo metu nedarbo prognozė nekeičiama – šiemet jis sieks 6,8 proc., o kitąmet – 6,7 procento.
SEB prognozuoja, kad šių metų valdžios sektoriaus deficitas sieks 2,8 procento.
