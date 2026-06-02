Seimas balsuos, ar griežtinti reikalavimus su asbestu dirbančioms įmonėms

Seimas priėmė Darbuotojų saugos ir sveikatos bei Statybos įstatymų pataisas, kuriomis įpareigojo darbdavius nuo šių metų spalio labiau apsaugoti darbuotojus nuo asbesto keliamos rizikos sveikatai.
Vykstant statyboms, kai ardomos ar pertvarkomos statinio konstrukcijos, kuriose yra asbesto ar jo medžiagų, darbdavys privalės turėti Valstybinės darbo inspekcijos leidimą tokiems darbams ir užtikrinti darbuotojų apsaugą.
Valstybinė darbo inspekcija, nustačiusi, kad dirbama be leidimo, galės pareikalauti stabdyti darbus.
Naujos taisyklės galiotų tik įmonių darbuotojams, kurie tvarko stogus, bet ne gyventojams, kurie juos keičia sodybose ar sklypuose.
BNS rašė, kad 2025 metų pabaigoje buvo tik dvi įmonės, pranešusios, kad atlieka darbus su asbestu.
Seimui priėmus tokias pataisas, į Lietuvos teisę perkelta 2023 metų Europos Sąjungos direktyva dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su asbesto veikimu darbe. Joje numatoma, kad įmonės, norinčios gauti leidimą vykdyti tokius darbus, turi įrodyti, jog įgyvendina priemones, mažinančias darbuotojų patiriamą asbesto poveikį darbo vietoje, jog darbuotojai yra tinkamai apmokyti saugiai dirbti.
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