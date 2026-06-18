 Seimas balsuos dėl vieningo transporto bilieto

Seimas balsuos dėl vieningo transporto bilieto

2026-06-18 06:50
Sniegė Balčiūnaitė (BNS)

Seimas ketvirtadienį balsuos dėl vieningos viešojo transporto ir jungtinio bilieto sistemos, kurios įdiegimas kainuotų apie 9 mln. eurų.

<span>Seimas balsuos dėl vieningo transporto bilieto</span>
Seimas balsuos dėl vieningo transporto bilieto / P. Peleckio/ BNS nuotr.

Planuojama 2027 metų pradžioje paskelbti tarptautinį sistemos kūrimo konkursą. Tikimasi, kad iki 2028 metų pabaigos ji pradėtų veikti visoje Lietuvoje.

Vežėjai privalėtų teikti duomenis į sistemą, taip pat būtų sukurta galimybė per šią sistemą atsiskaityti už keleivių vežimą, kitu atveju jie būtų įspėti, o nepašalinus trūkumų būtų nebekompensuojami nuostoliai.

Susisiekimo viceministrė Akvilės Danielė per pataisų svarstymą Seimo komitetuose yra sakiusi, kad sistema leistų keleiviams susiplanuoti kelionę, už ją susimokėti ir keliauti įvairiomis transporto rūšimis – tiek keliu, geležinkeliu, vidaus vandenimis, o kelionę pabaigti ir paspirtuku, o kad kelionės būtų sklandžios, būtų naudojamas vieningas bilietas.

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