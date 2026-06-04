Seimas: gyventojai galės bankrutuoti lengviau

Seimas ketvirtadienį priėmė tai numatančias Fizinių asmenų nemokumo įstatymo pataisas: už balsavo 94 Seimo nariai, o susilaikė du – liberalas Vitalijus Gailius bei socialdemokratas Julius Sabatauskas.
Pakeitimais atsisakyta minimalios skolų ribos – 25 minimalių atlyginimų ribos (apie 26 tūkst. eurų) norint kreiptis į teismą dėl bankroto. Nemokumas bus nustatomas pagal faktinę žmogaus finansinę padėtį.
Finansų viceministras Lukas Jakubonis yra sakęs, kad 25 minimalių atlyginimų ribos naikinimas bus naudingas mažiau įsiskolinusiems gyventojams.
BNS rašė, kad Finansų ministerija siūlė atsisakyti ribos, nes įsiskolinimo situacija yra individuali, o minimali riba yra didelė, be to, šalyje kasmet inicijuojama nedaug gyventojų bankrotų.
Lietuvos bankų asociacijos vadovė Eivilė Čipkutė yra sakiusi, kad jeigu riba bus panaikinta, keisis skolininkų vertinimas, sugriežtės skolintis norinčių žmonių rizikos vertinimas. Lietuvos verslo konfederacija prognozavo, kad padaugės teisminių ginčių.
Pernai iškeltos 127 fizinių gyventojų bankroto bylos – 11 proc. mažiau nei 2024 metais.
Seimas sugriežtino įmonių bankroto administratorių veiklą
Parlamentarai ketvirtadienį priėmė tai numatančias Juridinių asmenų nemokumo įstatymo pataisas: už balsavo 90 Seimo narių, o try – liberalas Vitalijus Gailius bei socialdemokratai Julius Sabatauskas ir Gintautas Paluckas – susilaikė.
Įmonių administratoriams uždrausta pirkti paslaugas iš susijusių asmenų, nebeleidžiama jiems dirbti keliose įmonėse, nepriekaištingos reputacijos reikalavimų sąrašas papildytas teistumu už dokumentų klastojimą.
Pataisos taip pat numato, kad bankroto administratoriai iki 2027 metų pabaigos keliose įmonėse galės dirbti tik tuomet, jei jie administruos anksčiau pradėtus procesus ir jeigu vyks įmonės pertvarka prijungimo būdu. Ji turėtų būti baigta iki 2028 metų.
Pakeitimais siekiama skaidrinti administratorių atranką, išvengti manipuliavimo dalyvaujant joje per kelias įmones.
Nuobaudų už įvairius nusižengimus sąrašą parlamentarai papildė pinigine bauda nuo 1 iki 50 minimalių mėnesio algų (dabar bauda siektų beveik 58 tūkst. eurų).
Pokyčiai siūlomi atsižvelgiant į Specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijas.
Finansų viceministras Lukas Jakubonis pakeitimus anksčiau yra pavadinęs revoliuciniais, nes jie sugriežtina reikalavimus šios profesijos atstovams, padidins skaidrumą rinkoje. Tuo metu bankroto administratoriai priešinasi reformai.
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