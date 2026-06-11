Seimas: išmokos iš užsienio pritrauktiems darbuotojams priklausys nuo biudžeto galimybių

Seimas ketvirtadienį patvirtino naują tvarką, kaip bus mokamos tokios išmokos darbuotojams ir darbdaviams. Už tai numatančias Užimtumo įstatymo pataisas balsavo 101 Seimo narys, o du susilaikė.
Mišriai Seimo narių grupei priklausantis Ignas Vėgėlė teigė, kad pinigai mokami įmonėms, kurios pačios galėtų tokius darbuotojus išlaikyti.
Tuo metu „valstietis“ Eimantas Kirkutis tikino, kad išmokos skiriamos aukščiausios kvalifikacijos darbuotojams ar jų darbdaviams.
Pakeitimai numato, kad Užimtumo tarnyba kiekvienam ketvirčiui skirtą lėšų sumą atvykimo išmokai skelbs savo svetainėje. Paraiškas tarnyba vertins kas ketvirtį, ir jei prašoma suma neviršys numatytos sumos, ji bus išmokama iškart. Jei lėšų pritrūks, būtų sudaroma eilė.
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos duomenimis, pernai buvo išmokėta 111 atvykimo išmokų darbuotojams ir 19 – darbdaviams – daugiau negu 647 tūkst. eurų, užpernai atitinkamai – 194 bei 59 išmokos – beveik 1,114 mln. eurų. Daugiausia – atitinkamai 444 ir 40 išmokų skirta 2023 metais, kai išmokėta 1,837 mln. eurų.
2025 metais daugiausiai išmokų išmokėta programuotojams, programinės įrangos testuotojams ir inžinieriams.
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