Seimas linkęs nepriklausomus elektros tiekėjus įpareigoti nutraukti kai kurias sutartis

Pagal naują tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį.
Taip pat siūloma numatyti „tylaus sutikimo“ modelį: jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį.
Už Elektros energetikos įstatymų pakeitimus po svarstymo balsavo 68 parlamentarai, prieš buvo trys, o 22 susilaikė.
Dėl tokių pataisų Seimas galutinai apsispręs kitame posėdyje.
Socialdemokratės Birutės Vėsaitės teigimu, šio įstatymo priėmimas būtų vienas geresnių šios Vyriausybės darbų.
Liberalas Simonas Gentvilas teigė, jog taip iš Lietuvos būtų išvaryti du iš trijų nepriklausomų tiekėjų: „Ir liks vienas „Ignitis“. Rinka monopolizuosis.“
Kaip pataisas pristatydamas Seime sakė energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas, liepos 1 dieną įsigaliojus naujiems visuomeninio tiekimo tarifams jau nuo rugsėjo 1-osios pažeidžiami vartotojai galėtų mokėti apie 20 centų už kilovatvalandę.
Lietuvos energetikos agentūros duomenimis, „Enefit“ šią savaitę siūlo kainą metams fiksuoti ties 27,6 cento (vienos laiko zonos tarifas), „Elektrum“ – 28,3 cento, o „Ignitis“ – 30,2 cento už kilovatvalandę.
Pažeidžiamiems gyventojams, kurie gauna socialinę paramą, asmenims su negalia arba gaunantiems šalpos senatvės pensiją ar kompensaciją, visuomeninio tiekimo tarifas nuo liepos sieks 20 centų, tuo metu standartinis tarifas visiems kitiems buitiniams vartotojams – 24 centus.
Valstybės valdomos energetikos grupės „Ignitis grupė“ duomenimis, per pastaruosius du mėnesius apie 40 tūkst. pažeidžiamų vartotojų nutraukė sutartis su nepriklausomais tiekėjais ir grįžo į visuomeninį tiekimą.
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