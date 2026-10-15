Seimas: sandoriams dėl vertybinių popierių nebereikės sutuoktinio sutikimo

Seimas ketvirtadienį priėmė tai numatančias Civilinio kodekso pataisas: už balsavo 71 parlamentaras, prieš buvo šeši, o 20 susilaikė.
Per svarstymus vieni parlamentarai tikino, kad dėl tokių pakeitimų nukentės silpnesnioji šeimos pusė, dažniausiai – moteris, ir siūlė ieškoti saugiklių, kurie apsaugotų sutuoktinių interesus, nes vedybines sutartis sudaro tik 6 proc. besituokiančių žmonių.
Tuo metu pataisų šalininkai tvirtino, kad sutuoktinio sutikimo reikalavimas neturi analogų kitose šalyse.
Konservatorė Gintarė Skaistė sakė, kad pataisos kapitalo rinkai reikalingos, nes, pasak jos, per griežtas reguliavimas iki šiol skatino rinktis užsienio investavimo platformas.
„Pirkti rizikingas akcijas galima – sutuoktinis gali prisipirkti rizikingų dalykų ir padaryti didžiulių nuostolių bendram turtui, tačiau tai nėra niekaip apribojama, bet pardavimas apribojamas, nors kartais pardavimas yra racionali strategija tam, kad išsaugotume turtą tuomet, kuomet akcijų rinkos krenta ir tas greitas sprendimo priėmimas yra reikalingas“, – teigė ji.
„Apie 40 proc. asmenų, kurie yra nusipirkę vertybinių popierių, bet norėjo juos parduoti, tiesiog nutraukia veiksmą, kai sužino, kad reikalingas dar ir sutuoktinio įgaliojimas, nes jiems tai atrodo tiesiog perteklinė reguliavimo našta“, – kalbėjo G. Skaistė.
Demokratė Agnė Širinskienė pabrėžė, kad pakeitimai aktualūs ne tik akcijas parduodant, bet ir dovanojant.
„Šitas projektas nėra tik apie akcijų pirkimą ir pardavimą, nes jeigu jisai būtų apie akcijų pirkimą ir pardavimą, tai greičiausiai projekte ir būtų parašyta, kad pirkimo ir pardavimo metu nereikalaujame sutuoktinio sutikimo, čia kalba apie viso perleidimo liberalizavimą – ir (...) dovanojimo būdu. Investuotojams akcijų dovanojimo tikrai nereikia, todėl kyla klausimas, o kodėl tada prisidengiant investicijomis yra daroma spraga“, – kalbėjo parlamentarė.
„Pardavus (vertybinius popierius – BNS) lieka pinigai, kuriuos žmonės skyrybų atveju pasidalins. Kada yra dovanojama, jokios šeimoje finansinės vertės nelieka, lieka dažniausiai ta silpnoji pusė – moteris, prieš kurią yra sukuriamos šiuo projektu sąlygos ekonomiškai smurtauti ir palikti ją ir vaikus be jokių lėšų pragyvenimui, tiesiog turimas šeimos akcijas išdovanojant tai pačiai meilužei, pas kurią vyras po skyrybų nueis“, – pridūrė A. Širinskienė.
Pristatydama pataisas teisingumo ministrė Rita Tamašunienė Seime anksčiau yra sakiusi, kad didelio poveikio šeimų finansiniam saugumui pakeitimai neturės.
Seimas nepritarė grupės socialdemokratų siūlymui nustatyti parduodamų akcijų kiekio ir kainos ribas. Už tai buvo 26 Seimo nariai, prieš – 24, o susilaikė 49.
Siūlyta nustatyti, kad leidimai ir sutikimai būtų būtini parduodant daugiau negu 25 proc. akcijų arba kai pardavimo kaina yra didesnė kaip 14,5 tūkst. eurų.
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