Seime – galutiniai sprendimai dėl dyzelino ir dalies kito kuro akcizų

Parlamentas ketina balsuoti dėl Vyriausybės teiktų, tačiau Seime pakoreguotų Akcizo įstatymo pataisų.
Praėjusį antradienį parlamentas pritarė „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir dar dviejų „aušriečių“ siūlymui nuo 2026-ųjų nedidinti kintamos akcizo dalies, vadinamosios CO2 dedamosios ne tik dyzelinui, bet ir žemės ūkyje naudojamiems gazoliams.
Tuo metu Vyriausybė siūlė CO2 dedamosios nedidinti tik dyzelinui – dėl to jis kitąmet brangtų 4 centais už litrą.
R. Žemaitaitis dar pasiūlė perpus – iki 66,8 euro už 1 tūkst. litrų – sumažinti CO2 dedamąją SND ir buitiniam krosnių kurui bei nedidinti žemės ūkyje naudojamų gazolių akcizo saugumo dedamosios. Pastaroji liktų perpus mažesnė nei dabar ketinama įvesti – 25 eurai už 1 tūkst. litrų.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas prieš savaitę sakė, kad tokie siūlymai sumažintų biudžeto pajamas 73 mln. eurų.
Prieš priimant galutinį sprendimą parlamentas dar turės apsvarstyti praėjusį ketvirtadienį liberalo Simono Gentvilo registruotą siūlymą palikti dabar numatytą kitų metų akcizo saugumo dedamąją – 50 eurų. Iki Seimo posėdžio antradienį šį siūlymą dar svarstys Ekonomikos komitetas.
Parlamentas praėjusį antradienį atmetė Ekonomikos komiteto pirmininko „aušriečio“ Sauliaus Bucevičiaus siūlymą pirmąjį 2026-ųjų pusmetį dešimtadaliu – iki 46,6 cento už litrą mažinti dyzelino akcizą – tai jį atpigintų vidutiniškai 6,5 cento.
Mažinti akcizą prašė verslas, pabrėžęs, jog tai paskatintų vežėjus vėl piltis kurą Lietuvoje, o ne Lenkijoje, kur dyzelinas pigesnis.
Jei Seimas pritartų pataisoms, pastovioji dyzelino akcizo dalis didėtų nuo 466 iki 500 eurų už 1 tūkst. litrų, o kintamoji liktų tokia pat – 53,6 euro. Taigi, bendras akcizas didėtų 6,5 proc. – nuo 519,6 iki 553,6 euro.
Lapkričio pabaigoje Vyriausybės teiktoms pataisoms nepritarė Biudžeto ir finansų komitetas (BFK), siūlęs nekeisti ankstesnio akcizų didinimo plano, pagal kurį litras kuro nuo 2026-ųjų brangtų 10 centų. Vis tik BFK pozicijai nepritarė Seimas, pataisas pavedęs svarstyti Ekonomikos komitetui.
Naujausi komentarai