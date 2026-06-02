Seime liko paskutinis balsavimas dėl išmokų iš užsienio pritrauktiems darbuotojams

Siūloma šias išmokas darbuotojams ir darbdaviams susieti su valstybės biudžetu ir jų mokėti tiek, kiek tam būtų numatyta biudžeto lėšų.
Tai numatančioms Užimtumo įstatymo pataisoms antradienį Seimas po svarstymo pritarė bendru sutarimu.
Pakeitimai numato, kad Užimtumo tarnyba kiekvienam ketvirčiui skirtą lėšų sumą atvykimo išmokai skelbtų savo svetainėje.
Paraiškas tarnyba vertintų kas ketvirtį ir jei prašoma suma neviršytų numatytos sumos, ji būtų išmokama iškart. Jei lėšų pritrūktų, būtų sudaroma eilė.
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos duomenimis, pernai buvo išmokėta 111 atvykimo išmokų darbuotojams ir 19 – darbdaviams – daugiau negu 647 tūkst. eurų, užpernai atitinkamai – 194 bei 59 išmokos – beveik 1,114 mln. eurų. Daugiausia – atitinkamai 444 ir 40 išmokų skirta 2023 metais, kai išmokėta 1,837 mln. eurų.
2025 metais daugiausiai išmokų išmokėta programuotojams, programinės įrangos testuotojams ir inžinieriams.
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