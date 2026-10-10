Serbijos „Srbijagas“ arbitraže prieš Lietuvą – 78 tūkst. eurų advokatų išlaidoms

Šią savaitę Vyriausybę pritarė šiam Finansų ministerijos projektui, lėšos skiriamos Teisingumo ministerijai.
Kaip Eltai nurodė Teisingumo ministerija, „Srbijagas“ pretenzijų suma gali siekti apie 11 mln. eurų, tačiau žalos dydis nėra galutinis.
2015 m. „Srbijagas“ kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą dėl dviejų arbitražinių sprendimų pripažinimo ir vykdymo.
Bendrovės teigimu, Lietuva pažeidė 2005 m. kovo 29 d. Vyriausybės bei Serbijos ir Juodkalnijos Ministrų Tarybos susitarimą dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos.
„Pareiškėjos teigimu, Lietuvos teismuose daugiau kaip aštuonerius metus trukęs arbitražų sprendimų pripažinimo ir leidimo vykdyti Lietuvoje procesas sutrukdė efektyviai įvykdyti arbitražų sprendimus ir sumažino (…) „investicijos vertę“, – Eltai teigė Teisingumo ministerija.
Arbitražo ginčą pagal Jungtinių Tautų tarptautinės prekybos teisės komisijos (angl. United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL) taisykles „Srbijagas“ inicijavo šį birželį.
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