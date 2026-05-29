Šimkus: ECB palūkanų didinimas birželį būtų protingas žingsnis

Anot jo, šiemet tikėtinas ir antras palūkanų didinimas, tačiau jis nedrįso prognozuoti, kada.
„Nemanau, kad birželį pamatysime geresnių naujienų infliacijos fronte, kurios panaikintų argumentus dėl palūkanų normų didinimo“, – interviu finansų naujienų portalui „Econostream Media“ sakė G. Šimkus.
„Scenarijai, kurie verstų mane nepalaikyti palūkanų normų didinimo, mažai tikėtini“, – pridūrė jis.
Pasak G. Šimkaus, pinigų politika dabar nėra griežta ir ECB nederėtų skubėti spręsti dėl tolesnio palūkanų normų didinimo.
Vis dėlto, LB vadovo teigimu, šiuo metu labiau tikėtina, kad palūkanos bus dar didinamos: „Vis dar manau, kad antras padidinimas yra labiau tikėtinas nei ne. Tačiau nemanau, kad dabar galime pasakyti, ar tai bus liepą, rugsėjį ar spalį“.
Kaip rašė BNS, gegužės pradžioje G. Šimkus yra teigęs, jog yra didelė tikimybė, kad ECB birželį padidins bazines palūkanų normas – tuomet ECB turės daugiau duomenų apie karo Artimuosiuose Rytuose poveikį ekonomikai ir infliacijai, o sprendimas priklausys būtent nuo konflikto eigos.
Kaip rašė BNS, ECB balandį nepakeitė bazinių palūkanų normų – jos liko 2 proc. lygyje, koks yra nuo praėjusių metų birželio.
ECB vertinimu, kuo ilgiau tęsis karas ir kuo ilgiau energijos kainos išliks aukštos, tuo didesnis bus tikėtinas poveikis bendrai infliacijai ir ekonomikai.
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