Šimkus įvardijo, kiek ECB gali padidinti palūkanas

„Aš manau, kad nėra poreikio nustebinti rinkas ir nepriimti sprendimų (dėl palūkanų normų didinimo – BNS). Mano galva, turime susiformavusį palūkanų normų padidinimą 25 baziniais punktais“, – antradienį spaudos konferencijoje sakė G. Šimkus.
Pasak jo, svarbu „savalaikiai“ reaguoti į besiformuojančią infliacinę aplinką, užkardyti kainų šuolio įsibėgėjimą: „Nes pradžioje turėtų kuo mažesnį poveikį ekonomikai.“
Kaip rašė BNS, G. Šimkus praėjusią savaitę teigė, kad ECB palūkanų normų didinimas birželį būtų protingas žingsnis. Anot jo, šiemet tikėtinas ir antras palūkanų didinimas, tačiau tuomet jis nedrįso prognozuoti, kada.
Gegužės pradžioje LB vadovas sakė, kad birželį ECB turės daugiau duomenų apie karo Artimuosiuose Rytuose poveikį ekonomikai ir infliacijai, todėl sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos.
BNS rašė, kad ECB balandį nepakeitė bazinių palūkanų normų – jos liko 2 proc. lygyje, koks yra nuo praėjusių metų birželio.
ECB vertinimu, kuo ilgiau tęsis karas ir kuo ilgiau energijos kainos išliks aukštos, tuo didesnis bus tikėtinas poveikis bendrai infliacijai ir ekonomikai.
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