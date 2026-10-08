Sinkevičius: dalis degalų kainų mažinimo priemonių bus įvesta dar šiemet

„Tam tikros priemonės įvyks dar šiais metais, bet didesnė dalis ir politiniai pokalbiai turi vykti labiau orientuojantis į kitus metus. Automatiškai užprognozuota, kad nieko nedarant kuro kaina dar turėtų pabrangti“, – spaudos konferencijoje ketvirtadienį sakė M. Sinkevičius.
„Didžiausias dėmesys yra ateinantiems metams, ateinančiam sausiui. Bet bus padaryti tam tikri darbai šiemet taškiniai“, – kalbėjo jis turėdamas galvoje nuolaidas traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietams.
Ministras pirmininkas pareiškė, kad Vyriausybė turi parengusi dar kelias priemones, tačiau jų dar nenorėjo anonsuoti, kol nėra koalicijos partnerių pritarimo.
Politiko teigimu, koalicijos partneriai aptars platų galimų priemonių ratą, mėgins apibendrinti skirtingų ministerijų pasiūlymus: „Pateikti Energetikos, Susisiekimo, Finansų ministerijų matymai, reiks juos visus sulieti į vieną bendrą.“
Tuo metu finansų ministras Taurimas Valys kartoja, kad laikinas degalų akcizo sumažinimas siekiant suvaldyti išaugusias degalų kainas būtų neproporcingai brangus.
„Kainuoja neproporcingai brangiai. Praktiškai visos šalys, kurios tą sprendimą priėmė, pripažino, kad tai buvo populistinis, biudžeto skylę darantis sprendimas ir mes šitoj įtemptoj situacijoj negalim sau kol kas to leisti, bet palaukim koalicijos tarybos“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį sakė T. Valys.
Pasak jo, dėl to turėtų būti nuspręsta valdančiosios koalicijos posėdyje ketvirtadienį.
Kaip rašė BNS, valdančiųjų Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius ketvirtadienį pareiškė, kad vienintelis kelias greitai suvaldyti kuro kainų brangimą yra laikinas akcizo sumažinimas.
„Vardan Lietuvos“ siūlo mažinti dyzelino akcizą 10 centų už litrą šio kainai viršijus 2,25 euro, stebėti degalų kainas, įstatyme įtvirtinti, kaip elgtis kainai pasiekus nustatytą kritinę ribą. Jie taip pat siūlo taikyti 80 proc. viešojo transporto lengvatą žmonėms, daugiau nei 20 km vykstantiems į darbą ir iš jo.
M. Sinkevičius savo ruožtu pakartojo, kad dar 2024 metais suplanuotas akcizų didinimas 2027-aisiais susietas su įsipareigojimais Europos Sąjungai.
„Tas augimas buvo ne tik politinis sprendimas, bet susijęs su RRF lėšų gavimu. Esame įsipareigoję ne tik didinti akcizą dėl akcizo, bet susietai su tuo iškastinio kuro mažinimo logika, kad daugiau žmonių naudotųsi kitomis transporto rūšimis arba nenaudotų iškastinio kuro savo transporto priemonėse“, – kalbėjo premjeras.
Premjeras yra sakęs, kad Lietuva laukia Europos Komisijos (EK) ruošiamo aukštų kuro kainų suvaldymo priemonių plano, be to, su EK kalbama dėl galimybių kitąmet benzino ir dyzelino akcizo anglies dvideginio (CO2) dedamąją didinti mažiau nei planuota.
Jis taip pat yra sakęs, kad į aukštumas pakilus dyzelino kainai, jo akcizo mažinimas būtų pernelyg brangi priemonė.
Prezidentūra yra paraginusi Vyriausybę iki Seimui teikiant kitų metų biudžeto projektą parengti ir priemonių, kurios sušvelnintų brangstančių degalų įtaką, paketą.
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