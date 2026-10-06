Sinkevičius: džiaugiuosi, kad ši idėja vertinama rimtai

„Partneriams tereikia priimti politinį sprendimą dėl nuolatinio karių dislokavimo, o Lietuva pasirengusi padengti su tuo susijusias finansines išlaidas“, – feisbuke antradienį rašė M. Sinkevičius.
Taip ministras pirmininkas reagavo į JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pareiškimą, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Jis taip pat pavadino lietuvius nuostabiais žmonėmis.
„Džiaugiuosi, kad ši idėja vertinama rimtai. Vertiname sąjungininkų indėlį į mūsų saugumą“, – teigė M. Sinkevičius.
Pasak jo, JAV kariai Lietuvoje yra „kritiškai svarbus atgrasymo ir saugumo garantas“.
BNS rašė, kad skirtingas JAV karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje buvo rotuojamas nuo 2014 metų.
Šiemet vasarą, JAV peržiūrint buvimą Europoje, šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, tačiau rugsėjo pabaigoje pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks du batalionai. Tai yra panašiai kaip pastaraisiais metais – daugiau nei tūkstantis karių.
JAV kariai Lietuvoje rotuojasi kas devynis mėnesius.
Robertas Kaunas dėkoja JAV prezidentui Donaldui Trumpui
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas antradienį pareiškė padėką JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) už požiūrį į Lietuvą ir žada dėti pastangas, kad Lietuvoje atsirastų nuolatinė amerikiečių karinė bazė.
„Aš tikrai noriu padėkoti JAV prezidentui ponui Trumpui (...) už tikrai racionalų ir objektyvų požiūrį į Lietuvą, į mūsų dedamas pastangas užtikrinti ne tik Lietuvos, bet ir regiono saugumą“, – LRT radijui sakė R. Kaunas.
„Manau, kad tai yra gero, tampraus darbo ženklas, kad ponas prezidentas žino Lietuvą, žino mūsų investicijas, žino mūsų ryžtą kurti saugumą ir tai vertina“, – pridūrė jis.
Taip ministras reagavo į D. Trumpo pareiškimą, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. JAV prezidentas taip pat pavadino lietuvius nuostabiais žmonėmis.
R. Kaunas tvirtino ir pats siūlęs amerikiečiams steigti Lietuvoje nuolatinę bazę, kai lankėsi JAV rugsėjo pabaigoje.
„Mes įdėsime visas pastangas, kad idėja būtų tikrai svarstoma ir priimami sprendimai“, – sakė politikas.
Jis tvirtino, kad D. Trumpo pasisakymas yra pozityvus signalas, tačiau jokie sprendimai dar nėra priimti.
„Esame kelyje, visi susitelkę“, – kalbėjo R. Kaunas.
BNS rašė, kad skirtingas JAV karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje buvo rotuojamas nuo 2014 metų.
Šiemet vasarą, JAV peržiūrint buvimą Europoje, šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, tačiau rugsėjo pabaigoje pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks du batalionai. Tai yra panašiai kaip pastaraisiais metais – daugiau nei tūkstantis karių.
JAV kariai Lietuvoje rotuojasi kas devynis mėnesius.
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