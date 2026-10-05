Siūlo degalų kainas skelbti realiu laiku

Jie pirmadienį registravo siūlymą papildyti Energetikos įstatymą, pagal kurį kiekvieną kartą degalų kainas pakeitusios degalinės būtų įpareigotos jas nedelsiant pateikti Lietuvos energetikos agentūrai (LEA) ir žmonės realiu laiku matytų pakeitimus.
Pasak pasiūlymo rengėjų, taip siekiama užtikrinti, kad degalų kainų skaidrumo priemonės būtų veiksmingos ne tik formaliai, bet ir praktiškai.
„Toks papildymas sudarytų sąlygas vartotojams matyti aktualius kainų pokyčius realiuoju laiku, palengvintų kainų palyginimo mobiliųjų programėlių ir kitų skaitmeninių priemonių veikimą, taip pat padėtų priežiūros institucijoms efektyviau stebėti rinkos kainodarą“, – teigiama projekto aiškinamajame rašte.
Degalines siūloma įpareigoti informaciją apie pasikeitusias kainas pateikti nedelsiant, kainų keitimo metu, o labai mažas įmones – ne vėliau kaip per 10 minučių.
Be to, jei krizės metu ar kilus rimtam degalų tiekimo sutrikimui Vyriausybė nuspręstų apriboti kainų kėlimą, jas būtų galima didinti tik kartą per parą – 10 valandą.
Pasak siūlymo, tvarkos pažeidimas užtrauktų iki 10 tūkst. eurų baudą.
Siūloma, kad pakeitimai įsigaliotų nuo šių metų gruodžio 1 dienos.
Iki šiol LEA degalų kainų žemėlapyje atnaujinamos kainos pateikiamos kartą per parą – kiekvienos darbo dienos rytą, tačiau dienos metu jas galima keisti.
Buvusio energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno įsakymu nuo balandžio pradžios degalinės kasdien iki 10 val. privalo LEA pateikti duomenis apie kainas. Šie duomenys yra atviri LEA puslapyje.
Kaip rašė BNS, premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusį penktadienį teigė, kad valdančiųjų koalicijos taryba šią savaitę ketina aptarti, kaip suvaldyti degalų kainas.
LEA duomenimis, dyzelino kainos pirmadienio rytą svyravo nuo 2,139 euro iki 2,35 euro už litrą, benzino – nuo 1,815 euro iki 2,05 euro.
(be temos)