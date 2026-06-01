Skiriant socialinę paramą, siūloma vienodai traktuoti visus tėvus

Jis įregistravo tai siūlančias Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisas. Anot M. Maldeikio, jas priėmus, bus užtikrintas socialinis teisingumas, visi turės lygias teises į socialinę apsaugą, nepriklausomai nuo to, ar nustatytas vaiko išlaikymas, ar ne.
Imtis tokios iniciatyvos parlamentarą paskatino tai, kad dalis gyventojų, įskaitant vienišas motinas, auginančias vaikus, kuriems nenustatyta tėvystė, nėra priteistas išlaikymas, de facto netenka galimybės pasinaudoti būsto šildymo išlaidų kompensacijomis. M. Maldeikio nuomone, tokia praktika diskriminuoja vaikus dėl jų gimimo ir augimo aplinkybių.
„Institucijos brūkšnį vaiko gimimo dokumentuose vertina ne kaip teisinę kliūtį nustatyti tėvystę, o kaip mamos „vengimą“ išnaudoti visas pajamas didinančias galimybes, todėl parama nėra skiriama. Toks reikalavimas nėra pagrįstas ir neapsaugo vaiko interesų“, – dokumento aiškinamajame rašte sako Seimo opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys M. Maldeikis.
Siekiant gauti būsto šildymo išlaidų kompensaciją reikalavimas pateikti teismo sprendimą dėl vaiko išlaikymo (alimentų) priteisimo, jo teigimu, neproporcingai paveikia tėvus, vienus auginančius vaikus, kurie dėl objektyvių aplinkybių (įskaitant tėvystės nenustatymą, ryšio su vaiko tėvu nebuvimą ar kitus faktinius apribojimus) negali pateikti tokių dokumentų ir dėl to patiria neigiamas socialines pasekmes.
„Tai sukuria teisinę koliziją: valstybė suteikia teisę į motinystę be partnerio, tačiau vėliau tą pačią motiną ar tėvą ir jų šeimą baudžia, nesuteikdama socialinės paramos dėl vienintelės priežasties – vaiko išlaikymo nepriteisimo ar dėl nenustatytos tėvystės“, – sako M. Maldeikis, tokiame reguliavime įžvelgiantis sisteminės diskriminacijos riziką.
Atsižvelgiant į tai, jis siūlo nustatyti bendrą taisyklę, kuri leistų skiriant socialinę paramą vienodai, be jokių išimčių traktuoti visus tėvus, auginančius vaikus.
Priėmus įstatymo pataisas, anot M. Maldeikio, vaiko išlaikymo klausimas nebus susietas su socialine parama būsto šildymo kompensacijai gauti. Įgyvendinus naujas nuostatas, jo teigimu, bus užtikrinta reali, o ne deklaratyvi valstybės parama visoms vaikus auginančioms šeimoms.
Šiuo metu galiojantis įstatymas numato, kad nesusituokę asmenys, auginantys vaikus, teisę į paramą (pavyzdžiui, šildymo kompensaciją) įgyja tik tada, kai yra sudaryta teismo patvirtinta sutartis dėl vaiko išlaikymo arba tėvystė yra nustatyta teismo tvarka.
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