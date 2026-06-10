„Sodra“: valstybės įmokų suma už kaupimą pensijai aptirpo

Fondo Pensijų anuitetų skyriaus vedėjos Daivos Gerulytės teigimu, nuo balandžio įmokų suma svyruoja apie 13–19 mln. eurų, tuo metu anksčiau būdavo mokama apie 23–25 mln. eurų per mėnesį.
„Jeigu kas mėnesį maždaug būdavo mokama apie 23–25 mln. eurų, tai per pastaruosius tris mėnesius, įskaitant jau ir birželį, buvo pervesta 13,5 mln. eurų (balandį – BNS), 19 mln. eurų (gegužę – BNS) ir 16 mln. eurų (birželį – BNS). Kodėl tokie skirtumai? Todėl, kad savarankiškai dirbantys moka vieną kartą – už juos valstybė iškart už 12 mėnesių sumoka. Arba tėvai, auginantys vaikus, už juos irgi vieną kartą valstybė sumoka“, – trečiadienį Seimo Biudžeto ir finansų komitete teigė D. Gerulytė.
Vėliau ji BNS paaiškino, kad balandį valstybės įmokos buvo pervestos tiems, kurie vasarį mokėjo įmokas į pensijų fondus ir tuo metu dar nebuvo pasitraukę.
„Gegužę mokėjo už kovą. Gali būti, kad kovo mėnesį jau deklaravo nemažai tų, kas savarankiškai dirba. Todėl ir gegužę paaugo, ir birželį paaugo. Birželį gali būti dar šitas paaugimas ir dėl to, kad už tėvus, kurie augina vaikus iki trejų metų, valstybė moka nepaisant to, kad jie nemoka įmokų, nes tuo metu yra vaiko priežiūros atostogose. Irgi už visus metus sumoka“, – BNS tvirtino „Sodros“ atstovė.
„Kadangi kaupiančiųjų antroje pakopoje 40 proc. sumažėjo, atitinkamai ir 40–45 proc. turbūt, galima sakyti, sumažėjo (skatinamosios įmokos – BNS)“, – BNS sakė D. Gerulytė.
Kaupdamas antroje pakopoje žmogus įneša 3 proc. darbo užmokesčio („ant popieriaus“), o valstybė prideda 1,5 proc. užpraėjusių metų vidutinio šalies darbo užmokesčio.
BNS rašė, kad Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas siūlo atsisakyti 1,5 proc. valstybės skatinamosios įmokos. Jis anksčiau teigė, kad tokį pasiūlymą registruos Seime svarstant 2027 metų valstybės biudžetą.
Pensijų kaupimą per ketvirtį nutraukė apie 550 tūkst. žmonių, arba beveik 40 proc. kaupiančiųjų, tuo metu liko kaupti apie 860 tūkstančių.
Iki tol antroje pakopoje kaupė apie 1,45 mln. gyventojų, o bendras jų sukauptas turtas siekė apie 10,6 mlrd. eurų.
Dviejų metų galimybių langas pasitraukti iš kaupimo ir atsiimti lėšas atsivėrė šių metų pradžioje.
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