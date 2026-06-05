Specialistė siunčia žinutę planuojantiems vasaros atostogas

Plačiau apie tai pasakojo „Swedbank“ Finansinio raštingumo srities vadovė Justina Bagdonavičiūtė.
– Ar lietuviai, planuodami atostogų biudžetą, yra linkę atverti pinigines, ar vis dėlto pataupyti?
– Mūsų tyrimas rodo, kad atostogos yra svarbi lietuvių gyvenimo dalis, nes šiais metais planuoja atostogautu absoliuti dauguma. Apie 35 proc. respondentų teigė, kad šių metų atostogų biudžetas bus didesnis nei praėjusiais metais. Dauguma tai sieja su padidėjusiomis paslaugų ir prekių kainomis. Tuo tarpu dešimtadalis sakė, kad jų biudžetas bus didesnis dėl to, kad jų finansinė situacija pagerėjo. Apie 40 proc. sakė, kad išlaidas laikys tokias pačias kaip pernai, o penktadalis vis dėlto sieks sumažinti šių metų atostogų biudžetą dėl skirtingų priežasčių. Vienų finansinė situacija neleidžia didinti išlaidų, o kiti kryptingai bando sumažinti nebūtinas išlaidas tam, kad galėtų pasididinti savo finansinį rezervą.
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– Kur ir kaip tos atostogos yra planuojamos? Ar lietuviai linkę keliauti į užsienį, ar labiau tai bus vietinis turizmas?
– Pagal apklausos rezultatus lietuviai pasiskirsto į dvi stovyklas. Du penktadaliai teigė, jog jie atostogaus Lietuvoje ir nevyks niekur į užsienį. Du penktadaliai teigė, kad bandys suderinti poilsį tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Labai maža dalis, t. y. apie 10 proc. teigė, kad jie išvis neatostogaus šią vasarą, o dirbs.
– Kalbant apie išlaidas, kokių klaidų dažniausiai pridaro gyventojai? Kas gali apkartinti tas atostogas vėliau?
– Ne pirmus metus atliekame šį tyrimą, kuris parodo, kad vis dėlto atostogų biudžetai būna praktiškai dvigubai didesni nei įprastą mėnesį išleidžiame. Emocijos, be abejo, veikia atostogų metu, nes net ir susiplanavę tam tikrą biudžetą, vis tiek turime tendenciją, jog išleisime daugiau. Tam, kad atostogos būtų ir smagios, ir pailsėtumėme, pravartu joms pasiruošti iš anksto, t. y. atsidėti kryptingai po tam tikrą pinigų sumą. Galbūt net išskaidyti didesnes išlaidas per ilgesnį laikotarpį, kuomet mums reikia įsigyti bilietus, apgyvendinimą, galime tą padaryti jau per keletą mėnesių. Po to, kuomet visos išlaidos sukrenta į vieną mėnesį, gali būti sunkus grįžimas į darbą ir į visą rutiną, nes lauks finansiniai įsipareigojimai, kasdienės išlaidos.
Tam, kad atostogos būtų ir smagios, ir pailsėtumėme, pravartu joms pasiruošti iš anksto.
– Skolinimasis atostogoms yra gera idėja imant, pavyzdžiui, vartojimo paskolą? Ar vis dėlto reikėtų susilaikyti?
– Auksinė finansų valdymo taisyklė – nesiskolinti nebūtinosioms išlaidoms arba toms išlaidoms, kurios mums nekuria pridėtinės vertės. Be abejo, atostogos yra labai smagu ir malonu, bet joms rekomenduojama susitaupyti, o ne iš paskolintų pinigų keliauti. Jei mes negebame atsidėti dalies pinigų, finansiniai įsipareigojimai po atostogų lieka ir juos reikės mokėti, o tai gali būti iššūkis.
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