Susisiekimo viceministrė: šis sprendimas valstybei kainuos apie 6 mln. eurų

„Pavasarį nuolaida traukinių bilietams valstybei kainavo 1,9 mln. eurų. Dabar, nuo spalio 9 dienos, nuolaida būtų taikoma iki metų pabaigos ir skaičiuojama, kad kainuotų 2,8 mln. eurų“, – penktadienį LRT radijui sakė D. Sujetaitė.
„Jeigu nuo lapkričio 1 dienos iki metų pabaigos bus taikoma bilietų nuolaida ir tarpmiestiniams autobusams, tuomet tai pareikalautų apie 3 mln. eurų. Taigi abi šios priemonės bendrai pareikalautų apie 6 mln. eurų papildomų valstybės lėšų“, – aiškino ji.
Pasak viceministrės, skaičiuojant numatomą priemonių kainą, įvertinti ne tik dabartiniai keleivių srautai, bet ir prognozuojamas jų augimas maždaug penktadaliu.
„Projektuojame situaciją pagal esamus keleivių srautus ir prognozuojame, kad jie išaugs apie penktadaliu. Ši projekcija sumodeliuota pagal esamus skaičius ir prognozuojamą didesnį keleivių srautą“, – aiškino D. Sujetaitė.
Viceministrė taip pat neatmeta galimybės nuolaidas tarpmiestinių autobusų bilietams pratęsti ir kitų metų pradžioje, jeigu degalų kainos išliks aukštos.
„Jeigu situacija nesikeis, įstatyme esame numatę galimybę po Naujųjų metų pratęsti nuolaidą autobusų bilietams, jeigu tam pritars Seimas. Būtent nuo sausio iki kovo pabaigos“, – kalbėjo ji.
Autobusų bilietų nuolaidoms dar reikės Seimo pritarimo
D. Sujetaitės teigimu, traukinių bilietų kainas sumažinti galima greičiau, nes tam nereikia keisti galiojančių teisės aktų. Tuo metu tarpmiestinių autobusų vežėjams kompensuoti dėl nuolaidų negautas pajamas kol kas nėra numatyto mechanizmo.
„Nuolaidą traukinių bilietams galima įgyvendinti gerokai greičiau, kadangi nereikia keisti teisinės bazės. Esamas reguliavimas jau pritaikytas – turime vieną vežėją, o visas kompensavimo mechanizmas reglamentuotas įstatyme“, – sakė viceministrė.
„Tuo tarpu tolimasis tarpmiestinis (autobusų – ELTA) susisiekimas yra komercinė veikla, kurioje veikia 29 vežėjai. Mechanizmo, kaip taikyti nuolaidą ir kompensuoti vežėjams dėl sumažėjusių bilietų kainų negautas pajamas, šiuo metu nėra“, – pridūrė ji.
Pasak D. Sujetaitės, Susisiekimo ministerija jau parengė įstatymo pakeitimus, kuriais būtų įtvirtinta 50 proc. nuolaida tarpmiestinių autobusų bilietams ir numatyta vežėjų patiriamų nuostolių kompensavimo tvarka.
Be to, siekiant išvengti galimo piktnaudžiavimo, numatyti saugikliai, kurie neleistų vežėjams nuolaidų taikymo laikotarpiu didinti bilietų kainų.
„Esame parengę įstatymo pakeitimus, siekdami įtvirtinti 50 proc. nuolaidas tarpmiestinio susisiekimo bilietams. Taip pat numatome saugiklius, kad per tą laiką nebūtų padidintos autobusų bilietų kainos. Atskaitos tašku laikytume rugsėjo 1 dieną galiojusias kainas“, – pabrėžė viceministrė.
Augant keleivių srautams, žada didinti traukinių sąstatus
Pasak D. Sujetaitės, geležinkelių bendrovė yra pasirengusi galimam keleivių skaičiaus augimui, todėl prireikus bus didinamas traukinių sąstatų dydis.
„Lietuvos geležinkeliai“ tam ruošiasi ir yra pasiruošę. Esant poreikiui, ypač keleivių srautams augant savaitgaliais ar šventiniais laikotarpiais, bus didinami traukinių sąstatai“, – kalbėjo ji.
Anot viceministrės, tarpmiestinių autobusų vežėjai taip pat palaiko planuojamas nuolaidas ir tokią priemonę siūlė įgyvendinti dar pavasarį, tačiau tam pirmiausia reikėjo parengti įstatymų pakeitimus.
ELTA primena, kad siekdama švelninti išaugusių kuro kainų poveikį, Vyriausybė nuo šio penktadienio iki metų pabaigos perpus mažina vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas.
Nuo lapkričio 1 d. iki metų pabaigos numatoma tokio pat dydžio nuolaidą taikyti tolimojo susisiekimo autobusų bilietams.
Tam, kad pokyčiai dėl kelionių autobusais įsigaliotų, Seimas turės priimti Susisiekimo ministerijos siūlomus Viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pakeitimus, kurie šiuo metu derinami.
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