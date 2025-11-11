Svarstys, ar elektronines cigaretes ženklinti banderolėmis

Parlamentas antradienį po pateikimo pritarė tokiam socialdemokrato Algirdo Syso pasiūlymui. Jo registruotoms Akcizų įstatymo pataisoms pirmajame balsavime pritarė 75 Seimo nariai, trys susilaikė.
„Šiandien nėra kontroliuojama, kiek įvežama (e. cigarečių – BNS), kokių skysčių, dėl to gyvenimo realybėje susiduriame su tuo, kad vis daugiau jaunų žmonių pradeda būtent nuo skysčių e. cigaretėse su visokiais priedais. Ir matome, kokios yra pasekmės“, – teikdamas siūlymą sakė A. Sysas.
Jis siūlo e. cigaretėms taikyti tokį pat reguliavimą, kuris dabar galioja tabako gaminiams, – jos būtų ženklinamos specialiomis banderolėmis.
„Nors Akcizų įstatyme numatyta, kad jie (e. cigarečių pardavėjai – BNS) turi užsiregistruoti kaip pardavėjai ir patys deklaruoti, tai yra laisvas apsisprendimas. Nėra konkretikos, o visi kiti tabako gaminiai žymimi banderolėmis“, – sakė socialdemokratas.
Pasak A. Syso, tai leistų valstybei gauti pajamų iš prekybos šiais rūkalais, užtikrintų tinkamą jų apskaitą ir prekybos kontrolę.
Parlamentaras įsitikinęs, jog dabar e. cigarečių prekybai sudarytos išskirtinės sąlygos, nes jų nebūtina ženklinti banderolėmis.
E. cigaretės itin išpopuliarėjo tarp jaunimo dėl įvairių skonių, spalvotų pakuočių, bekvapių savybių, jos plačiai reklamuojamos ir socialiniuose tinkluose.
